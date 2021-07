Abiti da spiaggia, comodi e bellissimi da sfoggiare come copricostume

editato in: da

Abbiamo atteso questo momento per tutto l’inverno, e finalmente è giunta l’ora di goderci le nostre meritate vacanze al mare. Per mesi ci siamo preparate alla prova costume, così da essere in forma per sfoggiare qualche splendido bikini in spiaggia. Ma in alcune occasioni cosa c’è di meglio che non indossare un bellissimo abitino?

Le lunghe ore trascorse sotto il sole, per avere una tintarella invidiabile, non sono certo l’unica attrattiva delle nostre giornate al mare. Impossibile resistere alla tentazione di concedersi un gelato al bar, o di un buon pranzo al ristorante. O più semplicemente una passeggiata al tramonto, con i piedi immersi nella sabbia. In questi momenti, indossare un copricostume è senza dubbio la cosa più adeguata. D’altronde, non c’è occasione migliore per sfoggiare qualche delizioso abito da spiaggia. Scopriamo quali sono i migliori per questa calda estate.

Copricostume maxi camicia

L’atmosfera, in spiaggia, è davvero rovente. La maxi camicia è dunque un’ottima scelta come copricostume: ampia e leggera, non aderisce al corpo e permette alla pelle di respirare in libertà. Perfetta per uno stile casual, potrete sfoggiarla al mare o per le vostre passeggiate in città, per un aperitivo con le amiche o per fare shopping. Basta infatti qualche dettaglio in più per trasformarla da copricostume ad un vero e proprio outfit ideale per ogni esigenza – anche da abbinare a comodi jeans.

Il tessuto, un misto di poliestere e cotone, è morbido sulla pelle e dona freschezza anche nelle giornate più calde. La maxi camicia offre inoltre una buona protezione dai raggi solari, soprattutto per le prime giornate di esposizione – la perfetta alternativa alle creme solari. Disponibile in diverse versioni e colorazioni, potrete abbinarla a qualsiasi costume, dai monocolore alle fantasie più vivaci.

Copricostume in pizzo

Fresco e sensuale, il copricostume in pizzo gioca sulle trasparenze per un effetto vedo-non vedo che in spiaggia riscalda ancor di più l’atmosfera. Il mini abito è realizzato all’uncinetto, in morbido poliestere facile da lavare sia a mano che in lavatrice, per il massimo confort anche in vacanza. Il profondo scollo a V, le ampie maniche a tre quarti e i dettagli floreali lo rendono un capo assolutamente da avere in valigia.

Perfetto per la spiaggia, può essere abbinato a bikini coloratissimi per dare un tocco di vivacità. Il copricostume è disponibile unicamente nella versione bianca, ancora più prezioso e facile da arricchire con qualche accessorio elegante. Un vero must have per la vostra estate al mare.

Copricostume lungo

Sembra quasi un abito da sera, un capo raffinato ed elegante per le ore lontane dall’ombrellone. Lo splendido copricostume lungo con mezze maniche è realizzato in poliestere, traspirante e freschissimo. Il suo design trendy lo rende ancora più bello, perfetto da abbinare con il costume o con un paio di shorts per poterlo sfoggiare in qualsiasi occasione. L’abito, ricco di trasparenze, si chiude sotto il seno, dove si impreziosisce di una piccola fascia in pizzo.

In valigia occupa pochissimo spazio, e potete usarlo davvero ovunque, per mostrare la vostra femminilità. Potete scegliere tra tre bellissime versioni: in bianco, perfetto per le giornate estive; in nero, un classico che non passa mai di moda; in turchese, per dare un pizzico di colore alle vostre vacanze al mare.

Copricostume all’uncinetto

Delizioso copricostume in morbido cotone, questo abitino realizzato all’uncinetto è la scelta migliore per l’estate. Leggero e confortevole sulla pelle, è il vostro lasciapassare per giornate (e serate!) all’insegna della libertà. Potete indossarlo sopra al bikini, sfoggiarlo con un paio di shorts o renderlo il capo più sexy del vostro armadio per una festa sulla spiaggia: di certo non passerete inosservate.

Il profondo scollo sulla schiena, le ampie maniche lunghe e i ricami floreali sono il tocco di eleganza che vi serviva per le vacanze estive. L’abito è disponibile in bianco e in nero, ma anche in un’originale versione beige che è perfetta per le lunghe ore trascorse sulla sabbia.

Copricostume ampio

Se siete alla ricerca di un abito ampio e leggero, dal confort unico per le vacanze al mare, questo è il copricostume ideale. Realizzato in chiffon di rayon, permette la massima traspirabilità e lascia la pelle fresca anche quando le temperature si fanno bollenti. Le sue trasparenze lo rendono ottimo da indossare con il bikini, per regalare quella sensazione di vedo-non vedo che è la vera anima della sensualità.

L’abito, con scollo a V e ampie maniche a pipistrello, è decorato con inserti floreali in pizzo che lo impreziosiscono per tutta la sua lunghezza. Potete sceglierlo in molti colori: dai classici bianco e nero, alle tonalità pastello del rosa pesca, del verde acqua e del lilla, sino allo sgargiante fucsia che vi renderà la stella della spiaggia.

