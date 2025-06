Scollato sulle spalle, con lo spacco laterale, questo vestito nero è il capo da indossare per essere chic in ogni occasione

Getty Il vestito midi nero è tutto ciò che serve per l'estate

Per sentirsi proprio come una star spesso non servono capi incredibili, ma può bastare qualcosa di estremamente semplice ma pensato per mettere in evidenza il corpo e valorizzarlo. Proprio l’obiettivo che si ottiene con il dress midi nero di Only, che lascia le spalle scoperte e con uno spacco laterale.

Nero, senza particolari fronzoli, abbraccia le forme e ci fa essere chic e di classe, ma senza rinunciare a un pizzico di sensualità.

Lo si può abbinare ad accessori che lasciano il segno come grandi bracciali, una pochette gioiello, scarpe alte che danno un ulteriore slancio alla figura: perché con questo modello il corpo viene esaltato ed è facile essere favolose.

Se poi lo possiamo comprare scontato, allora diventa l’acquisto da fare subito per non perdere questa opportunità.

Offerta Abito midi di Only Spalle in evidenza e spacco laterale, per il vestito nero super chic

Il vestito nero super chic è il capo da giorno e da sera che devi avere

Di giorno lo si può completare con una grande borsa, sandali bassi e gioielli che illuminano. Di sera è favoloso con scarpe alte che rendono la figura ancora più affusolata, gioielli che si fanno notare e una borsa mini da tenere tra le mani. Oppure si può scegliere di giocare con gli stili e abbinarlo a capi più particolari come un bellissimo kimono in pizzo.

È l’abito di Only, con lunghezza midi, spacco laterale e che lascia le spalle scoperte, facendole diventare il focus del look. Un vestito semplicissimo e, anche per questo, incredibilmente chic e versatile, da abbinare con tutto ciò che si desidera per creare outfit sempre nuovi.

Il tessuto, poi, è molto morbido e comodo, la vestibilità perfetta e questi aspetti lo rendono quel tipo di capo immancabile in ogni guardaroba, quel vestito da sfoggiare in ogni occasione e che ci risolve il dilemma ciclico del “non so cosa mettermi”.

Perché non solo ci farà sentire ogni giorno stupende, ma anche perché la sua versatilità e il colore nero lo rendono facilissimo da accostare ad altri capi o accessori per dare vita a nuovi stili.

E con lo sconto lo compriamo a un prezzo piccolo e conveniente. Poi non ne potremo più fare a meno.

Tutti i dettagli sull’abito nero e midi per l’estate

Bello, morbido e comodo: l’abito nero midi di Only è un capo che non può mancare nel nostro armadio, composto al 95% in cotone e al 5% in elastan, ha la chiusura pull on e si può lavare a asciugare tranquillamente in lavatrice e asciugatrice.

La vestibilità è molto aderente, il tessuto a coste per rendere il risultato finale ancora più elegante, mentre lo scollo rotondo e le spalle lasciate scoperte lo rendono perfetto per chi desidera enfatizzare la parte alta del corpo.

Il tocco di sensualità, infine, lo dona lo spacco laterale. Non troppo eccessivo, il che lo rende adatto ai look da giorno, ma quel tanto che basta a far sì che l’abito sia perfetto anche la sera. Ed è tutto ciò di cui abbiamo bisogno per affrontare l’estate con stile: come una star.

