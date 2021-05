Nesea, gioielli Made in Italy dallo stile unico

editato in: da

Gioielli Made in Italy dallo stile unico, creati per regalare stile ed eleganza. Sono i piccoli e grandi capolavori di Nesea: gioielli che brillano e che sono perfetti da indossare in ogni occasione. Anelli, orecchini, collane o bracciali non sono semplicemente accessori usati per arricchire un look, ma qualcosa che racconta chi siamo, trasmettendo un messaggio importante.

Un gioiello può esprimere un sentimento, può svelare un cambiamento o donare sicurezza come un abbraccio. Lo sa bene Nesea, formata da professionisti del settore che conoscono, amano e studiano da sempre i gioielli. Rispecchiando la libertà creativa e la visione stilistica che hanno reso l’alta gioielleria italiana famosa in tutto il mondo.

Fascino classico ed eleganza moderna

Nesea è il nome di un personaggio della mitologia greca. Si tratta di una delle Nereidi, ninfe del mare, protettrici dei marinai e figlie di Nereo. Nesea rappresenta appieno l’immagine di un marchio che punta alla perfezione ellenica, regalando il fascino di un gioiello unico e la bellezza di pietre preziose naturali. Il risultato sono gioielli di impareggiabile bellezza, meraviglie risultato di un lungo studio e di grande maestria.

Cosa rende i gioielli Nesea così speciali? L’arte. Quella tramandata, scoperta e amata di un maestro orafo che in ogni creazione mette impegno, estro e pazienza, per forgiare, rifinire e plasmare la materia, rendendola meravigliosa. Ma anche l’unicità e la qualità Made in Italy, con la certezza di un prodotto pregiato e di alto livello, unico nel suo genere. E soprattutto l’amore per i gioielli: una passione lunga oltre trent’anni tramandata di generazione in generazione, come un segreto da custodire e da coltivare per regalare al mondo bellezza.

Bellezza Made in Italy e certificata

C’è una bellezza che non si può spiegare, che arriva e ti sorprende, lasciandoti senza fiato: è quella dei gioielli Nesea. Meraviglie da indossare, regalare, ammirare, frutto di una passione che non conosce confini e dell’arte dei maestri orafi. Nesea ha saputo unire la sapienza artigianale con le tecniche più avanzate, per regalare un nuovo inizio alla gioielleria italiana. Onestà e trasparenza sono i due elementi chiave nel cammino di questo brand che fornisce ai propri clienti un’analisi ed una certificazione gemmologica per confermare l’autenticità e le caratteristiche delle pietre preziose, tutelando il gioiello.

Ogni gioiello è accompagnato da un’analisi gemmologica realizzata da gemmologi diplomati IGI – Istituto Gemmologico Italiano o HRD – Hoge Raad voor Diamant di Anversa in Belgio. Un documento prezioso che ne attesta il valore e le caratteristiche. Tutti i diamanti utilizzati da Nesea sono analizzati all’acquisto con una speciale strumentazione THE SHERLOCK HOLMES Detector for CVD and HPHT per il riconoscimento del diamante sintetico e trattato. D’altronde in un settore complesso, con nuovi materiali e trattamenti, è importante fornire garanzie e dati certi riguardo i prodotti. Ogni singolo gioiello è sottoposto ad attente analisi di laboratorio e verifiche gemmologiche per offrire solo il meglio a chi sceglie di vestirsi di luce e bellezza firmata Nesea.

Dal disegno al gioiello: arte allo stato puro

Creatività ed estro sono alla base della realizzazione dei gioielli Nesea. Capolavori che raccontano storie, affascinano e conquistano chiunque li indossi. Si parte dalla pietra singola che viene esaltata attraverso materiali, disegni e genialità. Il disegno viene poi convertito su resina o cera grazie al lavoro del prototipista, che sfrutta la tecnologia 3D, o del modellista che modella la cera a mano. Colori e linee prendono così forma, trasformandosi in momenti di purezza ed eleganza da portare sempre con sé o da donare. Come gli anelli della collezione Panarea, con uno stile classico ispirato alla perla delle Eolie, con geometrie raffinate ed equilibrate, oppure gli orecchini della collezione Palmaria, caratterizzati dalla purezza dell’acquamarina che ricorda la dolcezza del Mar Ligure.