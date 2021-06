Panarea ispira NESEA per i momenti belli della vita, la nuova collezione di gioielli

editato in: da

Si chiama Panarea l’ultima collezione di gioielli firmati da Nesea, una linea indossabile in ogni occasione e con illimitate possibilità di abbinamenti.

Dettagli ricercati che fanno della loro semplicità un punto di forza, geometrie armoniose trovano la loro massima espressione nella luce del brillante attraverso la maestria dell’arte orafa, che si tramanda di generazione in generazione e trova sempre un modo straordinario e sorprendente di essere rappresentata in un gioiello.

Ad ispirare ogni taglio è stata appunto Panarea, la più piccola e la più antica delle isole Eolie.

Un angolo di paradiso pieno di allegria e fascino, tanto da diventare il salotto glam dell’arcipelago siciliano. Con le sue caratteristiche case bianche e la sua incontaminata natura, Panarea conquista sempre il cuore di ogni visitatore.

Un concentrato di bellezze naturali e culturali in nemmeno quattro chilometri quadrati di superficie! Un vero incanto per chi ama il mare, la mondanità e allo stesso tempo la semplicità dell’architettura eoliana.

L’artigianalità orafa di Nesea sposa la perfezione geometrica delle caratteristiche case isolane, creando gioielli dal design di alta raffinatezza, per tutti i momenti belli della nostra vita.

Una collezione che omaggia l’isola, ma anche chiunque indossi un gioiello che nasce dalla sapiente conoscenza delle pietre per trasformare con creatività e originalità il più nobile dei metalli.

Luce pura per questa linea dove l’unione tra preziosità naturali e raffinata armonia danno vita ad anelli da sogno, perfetti per impreziosire la promessa di eternità e unicità.

I quindici esclusivi gioielli ispirati a Panarea sono creati in oro bianco e diamanti taglio brillante con forme e dettagli che ricordano l’architettura dell’isola e il bagliore del suo bianco. Sono, come Panarea stessa, un inno alla semplicità e alla gioia dei momenti importanti della vita.

Tra i protagonisti della linea ci sono gli esclusivi anelli, quantomai perfetti per il fidanzamento, per l’anniversario, per la nascita di un figlio, ma, anche semplicemente da regalarsi quali complici della nostra seduzione gestuale.

Glamour e molto chic sono l’anello Riviera con le sue curve sinuose e morbide che sembrano voler condurre lo sguardo sullo scintillio di cinque diamanti, disposti su metà della montatura, oppure Eternity riletto in chiave architettonica: come le tipiche case a forma di cubo che si ripetono e si aggregano, così le pietre si rincorrono senza fine tutt’intorno al cerchio d’oro bianco in una scia di luce infinita.

Lo stile essenziale dell’isola sposa alla perfezione il gusto del solitario della collezione Panarea che trova nel diamante il protagonista assoluto. Là, dove la terra abbraccia il mare in un magico incontro estivo, nasce questo gioello che è un incastro perfetto che si richiama proprio a un abbraccio. Essenziale e raffinato è realizzato in oro bianco con diamanti taglio brillante, disponibile in diverse carature per accontenta i desideri di ogni donna. (kt 0,23; kt 0,25; kt 0,32; kt 0,35) Moderno e prezioso, il trilogy fantasia sfalsato in oro bianco con tre brillanti sposa perfettamente lo stile di una donna contemporanea che ama sorprendere, anche solo con un semplice gesto.

A dare luce al décolleté ci pensa il ciondolo. Come un amuleto, dove l’incantesimo è racchiuso in un riflesso, con il suo prezioso brillante è l’esemplificazione di pura eleganza.

I ciondoli trilogy sono la perfetta sintesi della bellezza di Panarea, un fascino senza tempo e intramontabile che non passa mai di moda. Così questo gioiello, realizzato con tre brillanti che rappresentano il passato, il presente e il futuro di una coppia di innamorati, riprende con raffinatezza la semplicità dell’architettura delle Eolie.

Giochi di intrecci luminosi per gli orecchini che illuminano il volto ed esaltano i lineamenti.

Quello di Nesea è un percorso “progettuale” che a partire dal disegno manuale, utilizza tecnologie avanzate come la stampante 3D, per arrivare ad un prodotto che rappresenta la sintesi perfetta tra competenza, creatività e senso delle proporzioni.

Uno stile senza tempo per il brand Nesea, proprio come le architetture di Panarea che hanno resistito ad invasioni e cambiamenti, senza perdere nulla del fascino insito delle cose belle ed armoniche.

Pezzi unici, creati da menti e mani sapienti che mettono sempre al primo posto la qualità delle loro creazioni e la salvaguardia del cliente.

Con oltre trenta anni di esperienza, Nesea garantisce un prodotto rigorosamente Made in Italy e per ogni creazione, consegna al cliente il certificato di autenticità gemmologica, dopo aver fatto eseguire l’analisi delle pietre.

Gioielli perfetti per una donna contemporanea e cosmopolita, attenta alle tendenze, che ama brillare con inusuali giochi di luce.

Un insieme di sfaccettature, di raffinatezza e di citazioni culturali che rimandano allo splendore dei colori e dell’architettura di Panarea. Gioielli che diffondono luce attorno a noi e che riflettono i bagliori dell’azzurro del mare, delle case cubiche e candide dell’isola più glam e romantica dell’arcipelago eoliano.

Cultura, natura e architettura si fondono tra le mani sapienti degli artigiani di Nesea che ci offrono un’interpretazione creativa dell’isola e dell’amore, con oggetti lussuosi che si tramanderanno di generazione in generazione.

In collaborazione con Nesea Gioielli