Vi parliamo di 5 gioielli irrinunciabili da indossare per una cena romantica estiva

È arrivato il momento di rinascere, di sorridere… di brillare! Dopo mesi trascorsi in casa, fra paure e restrizioni, finalmente è possibile uscire per concedersi una bella cena. Una serata romantica su una terrazza, ad ammirare le stelle, oppure in spiaggia, con il rumore del mare in sottofondo. Per celebrare questo appuntamento magico è necessario prepararsi con cura, indossando qualcosa di speciale. Un gioiello per riaccendere la tua bellezza, per farti sentire una principessa e farti respirare il profumo della libertà e della normalità. Perché bastano un paio di orecchini con brillanti, un anello con contorno di diamanti ed al centro uno smeraldo abbinati ad uno splendido bracciale abbinati ad una elegante collana di perle o ad un luminoso punto luce – quelli giusti firmati Nesea –, per esaltare la tua unicità, per svelare quanto sei meravigliosa e regalarti una serata da ricordare per sempre.

Allora sei pronta per la tua cena romantica indimenticabile? Ricorda bastano 5 gioielli da indossare per risplendere come non hai mai fatto prima!

Gli orecchini a lobo con farfallina

Eleganti e ideali da sfoggiare in ogni occasione, gli orecchini a lobo sono il vezzo di tantissime donne. Si tratta di gioielli perfetti da abbinare a qualsiasi look e in grado di accentuare l’attenzione sul volto di chi vi sta di fronte. La tua giornata è stata lunga e non hai avuto tempo di cambiarti? Puoi trasformare il tuo look da giorno in uno da sera semplicemente indossando un paio di orecchini Nesea con zaffiro, rubino o smeraldo. Lasciati guidare dagli esperti gioiellieri, fra tagli raffinati e diamanti che brillano. Si tratta del gioiello adatto anche per chi ama gli outfit total black, per dare un tocco di luce.

Le collane perle

Raffinate ed eleganti, le perle sono l’ideale per una serata romantica. Amatissime da Coco Chanel, che le indossava sempre, danno il tocco finale a ogni look, donando grande eleganza e raffinatezza. Puoi puntare sulla collana di perle, per un outfit glamour, abbinandole magari a un abito in seta leggera che scenda morbido sulla pelle e richiami il colore del gioiello. In alternativa puoi puntare su una collana con ciondolo composto da una perla o su comodi orecchini, splendidi anche durante l’ora dell’happy hour.

Il ciondolo Punto Luce

Una cena romantica richiama l’idea di seduzione, un’uscita in cui conquistare e lasciarsi conquistare dal partner. Dunque perché non scegliere un abito con una bella scollatura? Per valorizzarla si può indossare un punto luce. Che sia rotonda o a V, a cuore, più o meno profonda, questo gioiello è quello migliore per metterla in risalto, con la sua eleganza e semplicità. In più ti permette di osare con le scarpe o, se ne hai voglia, con il tessuto e la fantasia dell’abito che indosserai. D’altronde il punto luce è così discreto e al tempo stesso elegante, da poter essere sfoggiato in qualsiasi occasione e con numerosi outfit.

L’anello contorno con smeraldo

Brillante, vivace e splendido: lo smeraldo è la scelta giusta per farti sentire una principessa durante la tua cena romantica. Per un look da principessa, ma di grande effetto, opta per un anello in smeraldo, capace di attirare gli occhi su di te e di svelare tutta la tua bellezza. Un gioiello unico che gli esperti di Nesea hanno disegnato ispirandosi alle bellezze di Panarea.

I bracciali in perla

Di perle o di diamanti, i bracciali sono il gioiello giusto quando arriva l’estate. Abiti sbracciati, pelle abbronzata e voglia di innamorarsi ancora: i bracciali regalano qualcosa in più al tuo look serale. Puoi indossarne uno solo oppure divertirti a mixarli, accostando anche colori e rifiniture diverse, con perle e diamanti per farti splendere e farti sentire unica.

