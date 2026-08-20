Monica Bellucci con la sua camicia in denim ha anticipato il look da copiare a settembre

Monica Bellucci è stupenda con la camicia in denim e ci svela cosa indosseremo tutte a settembre.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Monica Bellucci

Una bellezza che non sfiorisce e un fascino che anno dopo anno non fa altro che aumentare: Monica Bellucci ci ha dimostrato, ancora una volta, che lo stile non ha età e a 61 anni è capace di oscurare chiunque, catturando l’attenzione ovunque sia.

L’attrice, ospite alla 79esima edizione del Festival di Locarno, è stata premiata come migliore attrice per la sua interpretazione nel film Ketticè di Giovanni Tortorici. Sul red carpet la Bellucci ha sfoggiato un look molto particolare, con una camicia in denim chiaro, a metà fra eleganza e comodità.

La prima lezione che ci dà la diva? Una giacca in denim chiaro dall’estetica raffinata, accompagnata da una semplicissima t-shirt nera e da pantaloni sempre in denim, per un look stratificato. L’outfit di Monica Bellucci è l’esempio perfetto di come una camicia jeans, con pochi accorgimenti, possa trasformarsi in un capo cult da tenere sempre nell’armadio.

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A conferire un fascino senza tempo sono i dettagli: il colore chiaro, ma anche le tasche a toppa sul petto, la chiusura frontale e le cuciture in contrasto. La linea è leggermente over con un lavaggio che rende questa camicia un pezzo versatile e super contemporaneo, da usare in tantissime occasioni, dall’ufficio all’aperitivo sino ad una cena speciale.

Monica Bellucci stupenda con la camicia jeans

Monica Bellucci ci insegna una regola della moda essenziale: la camicia jeans è il capo che sta bene su tutto e in qualsiasi occasione! Non solo, si può indossare in ogni occasione ed è il pezzo giusto da tirare fuori dall’armadio ogni volta che non sai proprio cosa metterti.

Il primo mito da sfatare è quello che la camicia in denim non si può abbinare con altri capi di questo materiale. Come ci svela Monica Bellucci infatti sta benissimo con jeans ton sur ton, ma anche con una gonna in denim.

Un’altra scelta da fare è se indossare la camicia jeans aperta o chiusa. In questo caso non esiste una regola precisa, ma tutto dipende dal look che si vuole creare. Puoi indossarla al posto di una camicia classica, rendendo più originale l’outfit, oppure puoi sfoggiarla come Monica Bellucci: aperta, giocando con il layering grazie a top o magliette.

Si tratta del capo giusto da scegliere soprattutto a settembre, quando non fa ancora abbastanza freddo per indossare i cappotti, ma spesso il meteo potrebbe coglierci impreparati. La camicia jeans di Monica Bellucci, in questo caso, è un ottimo compromesso.

Puoi indossarla abbottonata se non fa troppo freddo oppure aperta e con una maglia sotto, ma puoi anche aggiungere sopra un trench oppure un blazer, giocando con il contrasto creato da capi strutturati ed eleganti.

Largo spazio pure a pantaloni sartoriali per l’ufficio, ad abiti lunghi e gonne di qualsiasi tipo, ma con un taglio dritto. Per le scarpe invece hai l’imbarazzo della scelta: mocassini, sneakers, stivali in suede o slingback, ogni pezzo esalterà al meglio il tuo look.

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