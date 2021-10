Romantiche, eleganti, femminili: sono le maniche baloon!

Le maniche baloon sono un trend della stagione autunnale, ma in realtà non passano mai di moda, perché hanno quel gusto romantico che, a corsi e ricorsi, piace sempre. Ecco qualche idea di look per indossarle fin da subito!

Maniche ballon, come indossarle con stile: cosa sono

Cosa sono le maniche baloon? Sono quelle maniche che in italiano si chiamano a palloncino, quelle che indossavamo da bambine nei vestitini da principessa. Se sono corte assomigliano proprio a dei palloncini, sono più rotonde, mentre, se sono lunghe, a seconda di come sono costruite, possono avere più volume sulle spalle oppure il volume può distribuirsi lungo tutta la lunghezza della manica.

Ovviamente il mio consiglio è, prima di precipitarvi nel primo negozio fast fashion che avete a portata di mano, quello di cercare nei bauli di mamme, nonne e zie e nel vintage. Questo tipo di manica, soprattutto nelle camicette in stile tirolese, è diffusissimo e potreste trovare delle chicche meravigliose senza immettere nuovi capi nell’ambiente.

Maniche ballon, come indossarle con stile: eleganti

Sono bellissime se portate in versione elegante, ad esempio con un look monocromatico illuminato da accessori coloratissimi. Stanno divinamente con pantaloni palazzo e un pochino di tacco: otterrete un outfit perfetto anche per le cerimonie (ovviamente occhio al colore che sceglierete!).

Maniche ballon, come indossarle con stile: per un look easy

Le maniche baloon non si trovano solo sulle camicette bon ton, ma anche sui maglioni, che, anzi, sono bellissimi e super particolari. Potete indossarli con una gonna a ruota e calzature chunky per sdrammatizzare, ma anche con jeans o pantaloni in pelle.

Maniche ballon, come indossarle con stile: con pantaloni cropped

Un modo facile per indossare le maniche baloon è quello di portarle con i pantaloni cropped, look che potete poi completare con scarpe basse e comode oppure, se preferite, con décolleté in colore a contrasto.

Maniche ballon, come indossarle con stile: la giacca

Eh sì, anche la giacca può avere maniche baloon e personalmente la amo! Non mi fa impazzire la pantofola di peluche che indossa qui sotto Gilda Ambrosio, ma questo cappotto con sotto anche una tuta con la felpa con il cappuccio e un paio di sneakers sarebbe stupendo!