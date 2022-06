Look boho chic: stile à porter

Fonte: Getty Images, Carolina Herrera, Gaelle, Kaos, Velasca, Boyy Idee di look boho chic

Il look boho chic d’estate è un must: facile e leggerissimo, è un bellissimo insieme da sfoggiare sia al mare che in città. Vediamo insieme qualche idea di look da copiare subito!

Look boho chic: frange mon amour

Il look boho chiama le frange! Potete indossarle sugli accessori, quindi stivaletti, ciabattine, borse, cinture, oppure addirittura sugli abiti, come nel caso di gilet, top o gonne. Unico accorgimento: evitate di mettere tutti i capi a frange tutti insieme!

Look boho chic: gioielli XXL e fantasie

Gioielli dorati e luccicanti, in oro o in argento sono sempre un’ottima idea per impreziosire il look. Più sono tintinnanti e luccicanti e meglio è! Anche le fantasie sono l’ideale in un look boho chic, l’importante è che i colori siano sempre nelle tonalità del ton sur ton e i disegni in versione micro piuttosto che macro.

Look boho chic: occhiali grandissimi e applicazioni

Lacci e laccetti, dettagli crochet, maniche ampie… fa tutto parte dell’universo boho! Se volete aggiungere un tocco chic, indossate un paio di occhialoni da diva e verrete immediatamente catapultate nel mood anni ’70. Ad esempio, una maglia con inserti crochet e un paio di jeans scampanati, portati con una cascata di collanine e braccialetti sarà perfetta per un look boho super chic.

Look boho chic: colori dégradé

I colori dégradé sono quelli che partono da una tonalità più o meno accesa e poi si “scaricano” fino a passare ad una tonalità più delicata. Su quale scegliere, potete decidere tenendo presente come degrada il colore e mettendo quello che più vi valorizza accostato al volto. Ad esempio, se vi valorizzano i toni brillanti e accesi, metterete quelli vicino al viso e nella parte inferiore del corpo quelli più scuri e intensi. Questo vale in particolare per top e abiti, che si portano appunto vicino al viso.