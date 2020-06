Fiori in città: idee di shopping a tema floreale

editato in: da

Adesso che finalmente è arrivato il bel tempo e che possiamo tornare a fare due passi nelle nostre città, perché non approfittarne per aggiungere un po’ di freschezza ai nostri look con qualche stampa floreale? Ecco qualche idea di look e qualche consiglio di shopping per voi!

Idee di shopping a tema floreale: i pantaloni

Un paio di pantaloni super leggeri, che possono essere usati anche in spiaggia con i loro super spacchi a prova di gambe al massimo, sono l’ideale per un pomeriggio afoso, soprattutto se indossati con un top che lascia scoperte le spalle.

Idee di shopping a tema floreale: la tuta

Una jumpsuit floreale è sempre una scelta azzeccata: se la indossate con un sandalo gioiello, potete mettervela anche per una cerimonia o un evento importante, basterà aggiungere accessori piccoli.

Idee di shopping a tema floreale: l’abito

Un abito floreale con il fondo chiaro è perfetto per l’estate. Fresco e leggerissimo, indossatelo con zeppe in rafia oppure con sandali capresi raso terra: sono i miei preferiti! Vi raccomando la pedicure: deve essere impeccabile!

Idee di shopping a tema floreale: idee di shopping

L’abito a fiori è sempre una certezza! Il bello è abbinarlo ad accessori che riprendano i colori della fantasia oppure che siano un neutro, come il metal, il color cuoio o il bianco. Attenzione ovviamente alle trasparenze: indossate biancheria color carne.

Se non ve la sentite di indossare fiori all over, provate con una gonna, da scegliere anche con una fantasia su fondo scuro, se le gambe non sono il vostro punto di forza.

Una blusa floreale funziona sempre, soprattutto se abbinata ad un paio di jeans. Invece delle solite sneakers, perché non provate con un sandalo a piede nudo oppure con paio di slingback? L’effetto easy chic è assicurato.