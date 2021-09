Long dress e sneakers: la combinazione più cool del rientro

editato in: da

Vorrei mettere un abito lungo a fiori per andare in ufficio, ma devo assolutamente sdrammatizzarlo: come faccio?

Ormai ve l’ho detto in tutte le salse: la vera chiave per un look cool and chic è decontestualizzare a sdrammatizzare. Quale modo migliore per farlo se non mixando un romantico abito lungo e un paio di sneakers? Ecco una serie di idee per voi per dei look da rientro davvero giustissimi!

Long dress e sneakers: platform con l’abito romantico

Per quelle tra voi che non hanno paura di osare, un paio di sneakers platform (non zatteroni eh, semplicemente con una suola un po’ più robusta aggressiva) rigorosamente bianche possono essere un’ottima idea per rendere cool anche l’abito più romantico e svolazzante. La borsa sarà mini e preferibilmente coloratissima.

Long dress e sneakers: colorate con il bomber

Come indossare l’abito bianco estivo al rientro? Con un paio di calze scure, un bomber nero e un paio di sneakers coloratissime e super giovani! La combinazione, fidatevi, è super cool. Senza contare che vi permette di godervi i vostri abiti svolazzanti fino a settembre inoltrato.

Long dress e sneakers: vintage con la giacca in jeans

Un bel modello vintage, se non lo recuperate originale potete optare per una delle tante riedizioni che sono state realizzate ultimamente, è un accessorio perfetto per un long dress. Se volete restare a tema vintage, potete completare il tutto con una giacca in denim, magari oversize.

Long dress e sneakers: in tela con il foulard in vita

Come rendere un abito semplice chicchissimo? Mettendo in vita un bel foulard! Se avete un punto vita da sottolineare, è una soluzione che potete tenere seriamente in considerazione. In questo caso, il focus del look sarà il foulard, quindi potete tranquillamente indossare un paio di sneakers semplici e pulite, magari in tela.

Long dress e sneakers: chunky con il blazer

Come sdrammatizzare il blazer? Con un paio di sneakers chunky! Il tocco in più lo darà una nota di colore, quindi optate per un capo spalla luminoso, non necessariamente abbinato all’abito, ma anche in una tonalità che stacca completamente. Accessoriate il look con una minibag da portare a mano.

Long dress e sneakers: con il calzettone tubolare

E vintage sia! Se vi piace l’idea e avete caviglia sottili, potete indossare le sneakers sotto il vestito anche con un paio di calzettoni ginnici in cotone, i classici tubolari super sportivi. Più sdrammatizzato di così! L’importante però è aggiungere un dettaglio femminile, come una borsa ladylike.