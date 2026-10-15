Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Gigi Hadid

Se c’è qualcuno che sa ispirare e dettare trend quella è Gigi Hadid, non solo una top model di fama internazionale, ma prima di tutto, ma prima di tutto una ragazza in cerca di look da indossare tutti i giorni. Ovviamente che siano comodi e al tempo stesso di stile. Insomma, Gigi Hadid è una di noi per questo i suoi outfit sono perfetti da ammirare e copiare, per essere favolose senza sforzo.

L’ultimo look, indossato alla Paris Fashion Week, è un concentrato di casual con un tocco romantico. Jeans, camicia bianca e ballerine sono i tre pezzi che Gigi Hadid ha deciso di mixare per ottenere un outfit alla portata di tutte, da copiare subito!

Arrivata a Parigi per assistere alle sfilate, la top model sta vivendo un periodo magico della sua vita. La relazione con Bradley Cooper procede a gonfie vele, tanto che si parla di un possibile matrimonio a breve, mentre il rapporto con Zayn Malik, papà della figlia Khai, sembra ormai recuperato e i due vivono insieme la co-genitorialità.

Jeans, camicia e ballerine: il look di Gigi Hadid da copiare

Negli scatti che la immortalano fra un party e un front row, Gigi sfoggia appunto l’outfit più bello della stagione, quello che puoi metterti per uscire a fare shopping, ma anche per andare in ufficio, per incontrarti con le amiche e per fare una passeggiata.

Un look passepartout da imitare immediatamente. E in più per farlo non dovrai spendere un capitale. Partiamo dalla camicia bianca che – celebrity docet – resta un grande classico in tutte le stagioni. Quel pezzo che tutte dovremmo avere nell’armadio, soprattutto in versione oversize e con spalla morbida.

Gigi Hadid ha scelto di indossarla con le maniche rimboccate a metà braccio, aprendo i primi bottoni e lasciando intravedere un top sportivo sotto. Per rendere il look casual, la modella ha infilato una parte della camicia nei jeans, donando un effetto sbilanciato che ci piace.

I jeans invece sono a vita alta e dritti, con l’orlo grezzo e sfilacciato leggermente. Il segreto in più è a cintura color cognac: sottile e con una fibbia squadrata, dona quel tocco di colore che serve per spezzare, ma soprattutto definisce il punto vita.

Getty Images

Per completare il look, Gigi Hadid ha deciso di sfoggiare delle ballerine flat in tessuto chiaro con un ricamo floreale sui toni dell’azzurro. Le scarpe sono perfette non solo perché sono comode – l’ideale per girare fra le strade di Parigi per tutto il giorno -, ma anche perché aggiungono quel tocco delicato al look, in contrato con la struttura del denim.

Il bello di questo outfit è che per copiarlo spenderai davvero pochissimo. Su Amazon, ad esempio, puoi trovare una camicia bianca simile a quella di Gigi Hadid pagandola appena 14 euro. I jeans costano poco più di 30 euro, mentre le ballerine sui toni dell’azzurro vengono appena 23 euro.

Infine gli accessori: la cinta viene appena 11 euro, la borsa puoi averla spendendo meno di 30 euro. Il risultato? Con i capi giusti avrai il look di Gigi Hadid in versione low cost. Un vero affare!

Offerta Jeans Only Jeans dritti a vita alta

Cinta Leacoolkey Cinta cognac con fibbia dorata

Bag Makukke Borsa shopper marrone

Guarda la nostra vetrina su Amazon e scopri offerte e prodotti selezionati dalla nostra redazione in tempo reale