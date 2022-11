Fonte: 123RF Dimmi di che segno sei e ti dirò come vestirti (e che accessori scegliere)

Le stelle influenzano il nostro modo di vestire? Magari no, ma di certo hanno un qualche influsso sul nostro carattere e sulla nostra personalità che, a loro volta, influenzano decisamente il look che scegliamo. Ecco quindi il look perfetto a seconda del tuo oroscopo!

Ariete: decisa

Le ragazze Ariete sono tipe toste: decise e determinate, hanno bisogno di un look che assecondi la loro vita sempre di corsa. Se sei Ariete, nel tuo guardaroba non possono mancare capi facili e versatili: jeans, camicie, t-shirt, borse ampie come le shopper, scarpe basse con cui puoi correre ovunque. Hai decisamente troppe cose da fare per perdere tempo a pensare a come vestirti!

Toro: testarda

Le ragazze Toro sanno bene quello che vogliono e non si fermano finché non lo hanno ottenuto: il loro look sarà quindi comodo, ma denoterà anche la loro forte personalità! Se sei una ragazza Toro, nel tuo armadio non possono mancare pantaloni culotte e ankle boots a tacco basso, pull morbidi e borse ampie e comode.

Gemelli: elegante, ma casual

Le ragazze Gemelli amano quel casual chic che non le impegna troppo. Nel loro guardaroba non mancheranno mai abiti lunghi e femminili, da portare però con sneakers basse, in modo da rendere l’insieme casual per il giorno e chic per la sera, semplicemente sostituendo le sneakers con un paio di sandali con il tacco!

Cancro: sportiva

Le donne Cancro sono attive e dinamiche! Se sei una ragazza Cancro, nell’armadio avrai di certo delle belle tute, comode e chic (niente di scompagnato o usurato: sempre tutto super curato e in ordine, ti raccomando!), che indosserai anche con dei maxi cappotti e con le tue sneakers preferite, dalle chunky alle Air Jordan.

Leone: artistica

Le ragazze Leone sono solari e hanno una verve artistica contagiosa. Il loro look quindi non sarà mai scontato, ma avrà sempre un dettaglio che tutte vorranno copiare! Se sei una ragazza Leone, nel tuo guardaroba non mancheranno mai bijoux di tutti i tipi, dai più colorati ai più minimal, borse e scarpe di ogni genere e per ogni occasione… che sarai pronta a prestare alle tue amiche in caso di necessità. Si sa, le Leonesse sono anche molto generose 💗🦁

Vergine: romantica

Le ragazze Vergine vivono in un mondo tutto loro, fatto di sospiri e sogni ad occhi aperti. Se ti riconosci nella descrizione, allora anche il tuo look seguirà il tuo carattere astrale! Nel tuo guardaroba non mancheranno mai romantiche camicette con collo a fiocco, gonne a ruota, Mary Jane da indossare anche con i pantaloni e borsette a mano per aggiungere il tocco chic ad ogni outfit.

Bilancia: equilibrata

Le ragazze Bilancia sono delle perfezioniste: i loro look avranno sempre un perfetto equilibrio di forme, volumi e proporzioni. Se sei una Bilancia, nel tuo guardaroba non mancheranno mai i capi dal gusto sartoriale, come blazer e pantaloni dal taglio maschile, da indossare però con camicie semplici e super femminili, rese ancora più easy da scarpe basic come le sneakers.

Scorpione: rock e pungente

Le Scorpioncine sono tipetti pungenti: guai a farle arrabbiare! Se sei una ragazza Scorpione, probabilmente avrai un’anima rock e grintosa. Nel tuo guardaroba non mancheranno mai jeans, anfibi, t-shirt stampate e un bel chiodo in pelle, magari vintage.

Sagittario: trendsetter

Le Sagittario non seguono le mode: loro le fanno! La ragazza Sagittario avrà un guardaroba eclettico, che mixerà mille stili diversi, che lei stessa mescolerà a seconda del suo umore o dell’occasione. Dal look semplice a quello più ricercato, se sei una ragazza Sagittario saranno le tue amiche a chiederti in prestito l’accessorio giusto per la serata!

Capricorno: à la garçonne

Le Capricorno sono tipi decisi e volitivi: il loro look dovrà quindi assecondare la loro forte personalità! Lo stile à la garçonne quindi sarà quello più adatto a te se sei una Capricorno: pantaloni dal taglio maschile, camicie con il collo a uomo, blazer dal taglio over (anche rubati dal guardaroba del papà o del fidanzato!), scarpe basse e borse a postino saranno i tuoi capi del cuore!

Acquario: green

Le ragazze Acquario hanno a cuore il destino del nostro pianeta! Comprano vintage o second hand, ma lo fanno con uno stile tale che tutte le loro amiche si ispirano a loro! Se anche tu sei una trendsetter dall’anima green, allora il tuo guardaroba non è strapieno, ma contiene pochi capi basici e super funzionali. I tuoi vestiti sono solo in tessuti naturali, in colori neutri e tutti abbinabili tra loro.

Pesci: semplicità prima di tutto

Le ragazze Pesci non amano perdersi via dietro a fronzoli inutili: il loro guardaroba quindi sarà basico ma glamour al punto giusto! Se anche tu sei una Pesciolina super glam, allora nel tuo armadio non potranno mancare capi dal taglio semplice, ma elegante, come gonne a tubino, mocassini, pull scollati a V e cappotti dal taglio over.