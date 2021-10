Camicia Lavallière: ecco come indossare la blusa con il collo a fiocco

La camicia Lavallière è tornata alla grande e la vedremo spesso questo autunno. Ma di cosa si tratta? E soprattutto: come si porta?

Camicia Lavallière: cos’è?

In realtà la Lavallière è una specie di cravattino, che si annoda con un fiocco e che prende il nome da Louise de la Valliere, una delle favorite di Luigi XIV. Originariamente era maschile, o meglio, erano gli uomini ad indossare questo cravattino. Successivamente, si sono applicati i lembi di stoffa direttamente ai colli delle camicie per poi annodarli a fiocco e sono stati sdoganati sia per gli uomini che per le donne. Adesso, anche gli smoking da donna possono essere indossati con una camicia Lavallière.

Personalmente, la trovo elegantissima! È il classico capo che ci si può mettere per rendere un look elegante perché basta solo lui. Ne esistono di tante stoffe e con i lembi da annodare più o meno larghi o lunghi: la dimensione delle asole del fiocco, di conseguenza, sarà più o meno grande.

Come indossare la camicia Lavallière: sdrammatizzandola

Come sempre, se volete indossare un capo che nasce difficile, sdrammatizzatelo. Un modo grazioso è portare la camicia Lavallière in versione total black con un dettaglio animalier, che la rende subito più grintosa e ruggente. A mio avviso, funziona benissimo anche bianca.

Come indossare la camicia Lavallière: da giorno

Fate come Jeanne Damas (nella foto sotto), it girl parigina: sceglietela in microfantasia e portatela annodando il fiocco in basso. Abbinatela poi con jeans e blazer. Jeanne completa il look con delle décolleté spuntate, ma io troverei molto più grintose delle sneakers o dei mocassini, magari anche con il calzettino, se avete caviglie sottili.

Come indossare la camicia Lavallière: coloratissima

Se vi piace l’idea del colore, potete prendere spunto da Caroline Daur, nella foto sotto, fashion icon tedesca, che la sceglie in pelle, quindi in un materiale che già di suo renderà il fiocco voluminoso e importante. Con una camicia così, il mio suggerimento è di optare per accessori minimal e di aggiungere un solo colore all’insieme, altrimenti rischiate di appesantire il look.

Come indossare la camicia Lavallière: senza fiocco!

Chi non ama i look troppo ingessati, basterà semplicemente che sciolga il fiocco: i lembi di stoffa saranno liberi di essere fluttuanti e leggeri sul vostro look! Ovviamente, fate attenzione a non incastrarli o intingerli in giro. In questo caso, una gonna longuette e scarpe super femminili (ma coloratissime) funzioneranno alla perfezione per completare il look.