Aggiungi colore al look: come? Con una borsa!

Ho una borsa fucsia e non so mai come metterla: consigli?

Per rendere un look unico e che si faccia ricordare, uno dei modi migliori è senza dubbio quello di aggiungere una dettaglio colorato. Il modo più semplice di farlo è utilizzare le scarpe oppure la borsa, che sono accessori semplici da portare, intercambiabili e che possono adattarsi a vari look. Ecco qui una piccola carrellata per darvi qualche idea su come fare per aggiungere una nota di colore al vostro look utilizzando la borsa!

Come abbinare le borse colorate: nota di colore sul nero

Se volete illuminare un look in total black, aggiungere una borsa colorata è un’idea eccellente. Per quanto riguarda il colore, non deve essere necessariamente fluo, potete scegliere quello che vi piace o vi valorizza di più. Vi suggerisco di tenere presente anche il bianco: è sempre un colore e, sul nero, spicca benissimo!

Come abbinare le borse colorate: nota di colore sui neutri

A proposito di spiccare su altri colori, la nota che stacca sat benissimo anche su una palette di neutri, rendendo l’insieme interessante e particolare. In questo caso sì vi suggerisco di caricare un pochino con l’intensità e di scegliere una nuance che si distingua e che non si perda nell’insieme. Per quanto riguarda le dimensioni, a mio avviso, più la borsa è piccola e più potete caricare il colore, in modo che si noti, più è grande e più potete scegliere un colore meno intenso.

Come abbinare le borse colorate: ton sur ton

Potete giocare anche con le sfumature di ton sur ton: l’importante è che la borsa si veda! Su una serie di marroni, un beige più chiaro starà benissimo. Su una palette di grigi, un tortora sarà perfetto.

Come abbinare le borse colorate: restando in palette

Potete anche decidere di giocare con le sfumature della stessa palette: qui, quanto volete osare dipende da voi. Se i colori del vostro outfit sono intensi e carichi, la borsa seguirà l’insieme, magari stupendo in termini di forma. In questo senso, c’è solo l’imbarazzo della scelta!