I best look di Cannes 75: ecco quelli che ci hanno fatto sognare

La Croisette non smette di farci sognare. Ogni anno le star che si susseguono sul tapis rouge sono più spettacolari e ci rapiscono con una serie di look da favola che ci fanno sgranare gli occhi! Ecco quali sono stati per noi i più bei look sul red carpet del 75° Festival del Cinema di Cannes!

I best look di Cannes 75: le top model

Personalmente, penso che non servano esibizioni di spacchi e scollature per essere eleganti e questo vale a qualunque età. Se si ha a che fare con top model dal fisico statuario, la tentazione di metterlo in mostra per lo stylist può essere tanta… ma spesso i look più riusciti sono quelli in cui si trova un equilibrio tra il mostrare e il lasciare indovinare.

Sara Sampaio in Pinko

Elegantissima, la top model Sara Sampaio è super valorizzata dal make up luminoso e dall’acconciatura raccolta. La collana Messika è il tocco di luce perfetto su un outfit nero che gioca con il vedo non vedo.

Bella Hadid in Versace

Difficile non valorizzare Bella Hadid… con questo look non ostentato, la top model è elegantissima senza necessità di strafare. L’unica cosa che non mi convince è l’acconciatura: avrei raccolto anche quel ciuffo ribelle.

I best look di Cannes 75: i look colorati

Sul red carpet quest’anno c’è stato tanto nero, ma anche tanto colore: bianco, rosso, rosa, giallo e (alla faccia della scaramanzia) lilla e viola. Ecco i look per me più scenografici.

Rebecca Hall in Gucci

Rebecca Hall mi ha colpito moltissimo sia sul red carpet che fuori: elegantissima, colorata quel tanto che basta, con i capelli corti e sbarazzini e il make up sempre adatto all’occasione. Con questo luminosissima abito Gucci completato da brillanti orecchini chandelier mette in risalto il collo lungo e la fisionomia sottile. Bellissima!

Alicia Vikander in Louis Vuitton

Alicia Vikander è una di quelle che hanno la classe nel DNA: i suoi look da giorno (sulla Croisette e non) sono tra quelli che preferisco. Con quest’abito luminoso e dal taglio così particolare vengono valorizzate le braccia e l’ovale del viso. Elegantissima!

I best look di Cannes 75: le anta girls

Le anta girls molto spesso danno lezione di stile alle “ragazzine”! Esempio ne siano le due super donne qui di seguito.

Tilda Swinton in Chanel

Quando l’abito veste la personalità: e quella di Tilda Swinton è decisamente forte! L’abito semplicissimo, impreziosito dai cristalli sulla scollatura è raffinato senza bisogno di grandi effetti speciali. Bastano il make up e la pettinatura.

Isabel Huppert in Balenciaga

Se Isabel Huppert con l’abito verde (sempre Balenciaga) non mi aveva convinto, qui per me è da standing ovation: semplice, di classe, una vera regina, che non ha bisogno di mostrare niente, perché basta il suo carisma a dar vita all’abito. Per me forse la mise più bella di tutta la kermesse!