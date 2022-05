Cannes 2022, italiani al Festival: star e film in concorso

Cannes 2021: i 5 momenti indimenticabili che forse vi siete persi

Martedì 17 maggio si alza il sipario sulla 75esima edizione del Festival di Cannes, appuntamento immancabile per il cinema internazionale che, come di consueto, premia i migliori film realizzati da registi e attori provenienti da ogni parte del mondo. L’Italia è spesso tra i super favoriti per l’ambita Palma d’Oro e quest’anno non è da meno: artisti ed eccellenze del Bel Paese si contendono il premio e spiccano anche tra i membri della prestigiosa giuria del Festival.

Festival di Cannes 2022, star e film italiani in concorso

Essere ammessi in gara al Festival di Cannes richiede un percorso tortuoso e affatto scontato: i 47 film in gara nell’edizione di quest’anno sono reduci da una selezione iniziata con più di duemila titoli. Cosa che rende la partecipazione delle star e degli artisti di casa nostra motivo di grande orgoglio, come sempre del resto.

Il Festival diretto da Thierry Frémaux accoglie pellicole che spaziano tra generi piuttosto variegati, dall’action movie fino ai film di genere drammatico. Ed è proprio in quest’ultimo che si inscrive Nostalgia, l’ultimo film realizzato dal regista Mario Martone che vede per protagonista l’attore Pierfrancesco Favino. Nostalgia è l’adattamento del romanzo di Ermanno Rea e racconta la storia di Felice (interpretato da Favino) che, dopo quarant’anni di assenza, torna al Rione Sanità di Napoli, dove è nato e dove è racchiuso un passato che torna violentemente a galla.

Se da una parte il film di Martone è uno dei più apprezzati tra quelli in gara, dall’altra c’è un altro nome italiano pronto a conquistare la Croisette: Valeri Bruni Tedeschi è in gara con il film (in francese) Les Amandiers, dove recita tra gli altri l’attore Louis Garrel, ex compagno della regista e oggi felicemente sposato con Laetitia Casta.

Ma le eccellenze italiane al Festival di Cannes 2022 non finiscono qui. Tra gli attori spiccano Luca Marinelli e Alessandro Borghi, che ultimamente abbiamo apprezzato rispettivamente nel film Diabolik e nella serie tv Diavoli. Stavolta i due istrionici e amatissimi interpreti sono protagonisti de Le otto montagne, film tratto dall’omonimo libro di Paolo Cognetti e diretto da Charlotte Vandermeersch e Felix Van Groeningen.

Non è in gara ma avrà uno spazio dedicato il film Esterno Notte, scritto e diretto da Marco Bellocchio e ambientato nel 1978, quando in Italia impazzava la guerra tra Stato e Brigate Rosse. In questo scenario ebbe un ruolo essenziale Aldo Moro, protagonista della pellicola interpretato da Fabrizio Gifuni, rapito e tenuto prigioniero per più di cinquanta giorni e, infine, ucciso dai suoi aguzzini.

Festival di Cannes 2022, Jasmine Trinca in giuria

Come di consueto, la giuria del Festival di Cannes accoglie grandi nomi del cinema provenienti da diversi Paesi del mondo. Quest’anno a presiederla è l’attore francese Vincent Lindon, affiancato dal regista iraniano Asghar Farhadi, dal regista americano Jeff Nichols, dalle attrici Deepika Padukon (India) e Noomi Rapace (Svezia) e ancora dal regista francese Ladj Ly, dall’attrice e regista inglese Rebecca Hall e dal regista norvegese Joachim Trier.

A rappresentare l’Italia nella prestigiosa giuria di Cannes 2022, invece, è la splendida Jasmine Trinca, attrice tra le più amate dal pubblico del Bel Paese (e non solo). Per lei questa edizione del Festival assume un valore ancor più importante per via del suo debutto ufficiale nel ruolo di regista: il suo primo lungometraggio Marcel! sarà presentato nella sezione Seances speciales.

Cannes 2022, il programma del Festival

Il Festival di Cannes 2022 apre i battenti martedì 17 maggio, per poi proseguire con un ricco programma di proiezioni ed eventi fino al 28 maggio. Tanti gli ospiti attesi sulla Croisette, oltre naturalmente ai protagonisti delle pellicole in gara, tra cui star del calibro di Anthony Hopkins, Anne Hathaway, Kristen Stewart, Marion Cotillard e Tom Cruise.