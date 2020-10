editato in: da

Sta per arrivare Halloween e, virus permettendo, potremmo aver voglia di mascherarci, anche solo per giocare a dolcetto o scherzetto con i nostri figli. Come fare però per evitare acquisti di capi inutili, che poi lasceremmo nell’armadio tutto l’anno perché non sapremmo come riutilizzare? Ecco qualche consiglio per voi.

Arriva Halloween, ecco qualche idea di look: partite da quello che avete

Aprite il vostro armadio e cercate quello che vi sembra più adatto, anche ragionando per colore. Non solo nero, ma anche rosso, o giallo, o arancione, o viola. Se non avete intesta un costume ben preciso, questo genere di colori fa venire in mente le zucche, il sangue, le streghe… Provate anche a ragionare per fantasie: le righe, ad esempio, ricordano le calze delle streghe e la maglia di Pugsley Addams.

Una volta che avete fatto una bella cernita nell’armadio, cercate di comporre il vostro look: volete assomigliare a Mercoledì Addams? Andrà benissimo un tubino nero, calze coprenti, Mary Jane e un paio di trecce. Volete impersonare sua madre Morticia? Recuperate il vecchio abito da sera lungo nero che non mettete da secoli e mettetevi smalto e rossetto rossi. Streghe & Co.? Come insegna Harry Potter, ogni genere di abbigliamento stravagante per le streghe funziona. E non disdegnate il caro vecchio lenzuolo per fare i fantasmi: i vostri figli apprezzeranno (ve lo garantisco!).

Arriva Halloween, ecco qualche idea di look: non dimenticate il make up e gli accessori

Se dovete acquistare qualcosa, limitatevi agli accessori iconici: un cappello da strega, qualche ragnatela finta, cerchielli spiritosi… cose che potete mettere in una scatola sopra agli addobbi di Natale e che recupererete l’anno prossimo. Altra cosa: non dimenticate il trucco! Con una matita nera e un rossetto potete fare miracoli. Su Pinterest trovate decine di tutorial per ogni livello di difficoltà: sbizzarritevi!