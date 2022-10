Abito in maglia: come indossarlo e abbinarlo al meglio

Fonte: Getty Images, Barbara Biffoli, Jimmy Lion, Boyy, Alyki, Kaos Abito in maglia: il comfy dress dell'autunno

L’abito in maglia è una coccola in autunno: soffice, comodo e caldissimo, ci consente di portarlo anche in figura, cioè senza un capo spalla, proprio per la sua versatilità e per il suo calore! Ecco qualche idea di look per voi per portarlo fin da ora.

Abito in maglia: a coste larghe

L’abito in maglia a coste larghe è perfetto per voi se avete fisionomia sottile. Il mio suggerimento è quello di scegliere un fitting morbido, in modo che l’abito non aderisca al corpo, ma lo accompagni. Spezzate poi la figura con una giacca o una seconda maglia da legare in vita e illuminate l’insieme con una collana, anche XXL, a catena dorata.

Abito in maglia: sporty style

È quello che preferisco! L’abito in magli ha uno stile super comfy, semplice e casual. La morte sua quindi sono sneakers, anche alla caviglia, come le Air Jordan, un extra pull da portare con nonchalance sulle spalle e un berrettino magari abbinato. La borsa? Una shopper rigorosamente no logo.

Abito in maglia: con un tocco di colore

Se vi piace giocare con colori e sfumature, anche l’abito in maglia si presta! Soprattutto se il modello è super basic, potete renderlo più glam con un paio di pumps neon o con una minibag scintillante.

Abito in maglia: con la puffer jacket

Se le temperature diventano più rigide, allora l’abito in maglia sarà bellissimo indossato con una puffer jacket XXL, magari scelto in una sfumatura che riprenda quella dell’abito stesso. Per completare il look, andranno benissimo accessori bianchi.

Abito in maglia: in versione elegante

L’abito in maglia può essere utilizzato anche per occasioni più eleganti. L’unica condizione è che la maglia sia rasata, ossia che non si veda troppo la tramatura del tessuto, cosa che lo rende immediatamente più casual. Potete portarlo con un sandalo con il tacco e completare il look con una giacca da legare in vita in modo da muovere la figura. Gioielli XXL saranno il tocco chic in più.