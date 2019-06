Come indossare il piumino: è tornata la puffer jacket

editato in: da

Il piumino, per un lungo periodo, è stato considerato un capo da tenere nell’armadio e da indossare solo ed esclusivamente in caso di strettissima necessità, quando le temperature diventavano intollerabili e preferibilmente senza farsi vedere più di tanto. Insomma, il piumino era l’antifashion. La novità è che da qualche stagione, è tornato alla ribalta: adesso si chiama puffer jacket ed è più cool che mai. Vediamo come indossarlo.

Come indossare il piumino: sportivo

Il piumino è un capo, a mio parere, prettamente sportivo, che quindi si abbina benissimo ad un outfit casual: felpa, anche con il cappuccio, jeans (non necessariamente blu, anche colorati) e le mie affezionatissime sneakers. In questo modo ottenete il look perfetto per recuperare i bambini a scuola, per un weekend super rilassato, per un’uscita di casa al volo all’ultimo minuto.

Come indossare il piumino: in fantasia

Potete sceglierlo i versione tartan, o a righe, o con le stelle: l’importante è indossarlo con un outfit neutro, in modo da bilanciare tutto il look. Io lo vedo bene con una sciarpa tricot oversize e accessori minimal.

Come indossare il piumino: metal

Che sia silver o gold, il piumino metal è senza dubbio il re incontrastato dello street style. Indossatelo con il nero, con il bianco o con i colori pastello per un look super glam. Se volete bilanciare le proporzioni, optate per jeans skinny oppure indossate una gonna mini e calze coprentissime.

Come indossare il piumino: oversize

Come piace a Rihanna: avvolgente, straripante, in una parola, oversize! Solo per le vere fashion victim, che lo porteranno come una trapunta ambulante. Questo sì, da indossare con parsimonia.

Come indossare il piumino: ton sur ton

Per un look a basso rischio, optate per il ton sur ton. Il look di Rocky Barnes, qui sotto, è bellissimo. Io cambierei solo le loafer animalier, sostituendole con dei mocassini con la mascherina, all’inglese.