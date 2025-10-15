Il miglior periodo del 2025/26 in cui sposarsi in base al segno zodiacale

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Nello scegliere una data di nozze, ci sono chiaramente diversi fattori da tenere in considerazione: la stagione preferita, la disponibilità della location e i desideri delle famiglie giocano un ruolo importante, ma potrebbero non essere gli unici criteri di valutazione.

Per gli appassionati di astrologia, infatti, un ruolo cruciale è ricoperto dalle stelle: è quindi necessario che il giorno del sì riveli piazzamenti favorevoli per i propri segni zodiacali. State pianificando i fiori d’arancio da qui al prossimo anno? Gli esperti hanno identificato alcuni periodi particolarmente propizi per tutti, dall’Ariete ai Pesci.

Come scegliere la data di matrimonio in base al segno zodiacale

Secondo l’astrologia, scegliere le date migliori per eventi importanti della vita, come il matrimonio, implica analizzare le posizioni planetarie di quel giorno: è importante sapere come interagiscono tra loro stelle e come si allineano con il tema natale degli sposi. Di conseguenza, la data ideale varierà a seconda dei segni della coppia.

A correre in soccorso dei futuri sposi appassionati di Zodiaco, sono gli esperti di Brides, che hanno identificato il periodo tra il 2025 e il 2026 più adatto per ciascun segno.

Ariete

Per gli Ariete è perfetto un matrimonio in autunno, in particolare a settembre. Questo mese è infatti caratterizzato da una vibrante energia che segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, sposando le caratteristiche dei nati sotto questo segno.

L’Ariete è inoltre passionale e audace, con un profondo amore per la natura: per questo motivo, il suo matrimonio ideale sarebbe all’insegna dell’avventura, magari caratterizzato da una fuga romantica in una località mozzafiato.

Toro

Per il Toro, segno di Terra e quindi caratterizzato da grande concretezza, un matrimonio a maggio è la scelta più plausibile. Poiché è governato da Venere, pianeta dell’amore, si esalta nella bellezza della tarda primavera: via libera quindi ad eventi in giardini fioriti con decorazioni eleganti e un’atmosfera lussuosa.

Il Toro può anche essere attratto da cerimonie in destinazioni speciali, e in cui sia particolarmente curato il menù: il punto debole per i nati sotto questo segno è notoriamente la gola.

Gemelli

Il Gemelli si distingue per la sua energia e natura estroversa. Questo segno d’aria, socievole e dalla personalità sfaccettata, potrebbe convolare a nozze a Giugno, mese che sancisce l’inizio dell’estate.

Per i Gemelli è fondamentale organizzare un matrimonio originale e fuori dagli schemi: via libera a location particolari e all’inserimento di elementi interattivi nelle nozze, come giochi o intrattenimento dal vivo.

Cancro

Anche se molti evitano di sposarsi durante le festività, questi periodi sarebbero perfetti per i Cancro. Si tratta infatti di persone che tengono molto alla famiglia e agli amici, e che sono estremamente sentimentali: per questo motivo, è fondamentale curare la guest list.

L’astrologia suggerisce anche di organizzare la cerimonia in una casa di famiglia o nel giardino, per creare un’atmosfera calda e accogliente.

Leone

I Leone amano stare al centro dell’attenzione, soprattutto nel giorno delle nozze. L’apice dell’estate, in particolare agosto, è quindi il momento perfetto per chi desidera organizzare un matrimonio grandioso, ricco di momenti spettacolari.

I Leone avranno sicuramente bisogno di un ingresso trionfale, musica ad alto volume e decorazioni esuberanti. Qualche esempio? Un ricevimento su un terrazzo panoramico, con balli fino a notte fonda.

Vergine

Non è un segreto che le Vergini amino l’ordine. Mentre altri segni potrebbero desiderare nozze grandiose, queste persone preferiscono invece uno stile sobrio e ben organizzato. Il clima fresco e limpido di ottobre offre l’ambiente perfetto per i fiori d’arancio dei nati sotto questo segno: poiché spesso sono fan di un décor minimalista, potrebbero scegliere di sposarsi in una sala elegante o in una grande biblioteca, semplice ma sofisticata.

Bilancia

Le Bilance sono molto affascinate dal romanticismo, motivo per cui il loro matrimonio ideale si svolgerebbe ad aprile, all’inizio della primavera. Il grande giorno di queste persone dovrebbe sembrare uscito da una fiaba: aspettatevi quindi fiori e candele in un ambiente all’aperto incantevole. La cerimonia si può anche svolgere in una cornice pittoresca, come un giardino fiorito o un castello.

Scorpione

Gli Scorpioni non hanno paura di abbracciare il lato più misterioso e intenso della vita, e lo stesso vale per l’estetica del loro matrimonio. Queste persone sono profonde, emotive e molto in sintonia con l’energia dell’autunno inoltrato.

Il loro matrimonio dovrebbe svolgersi a novembre, con colori intensi e un décor dalle tonalità cupe. Perfette decorazioni gotiche o vintage, e banchetti illuminati da molta candele. La location ideale? Una chiesa antica o un salone dalle luci soffuse.

Sagittario

Per riflettere lo spirito avventuroso del Sagittario, il matrimonio dovrebbe tenersi nel caldo mese estivo di luglio. Queste persone amano viaggiare e vivere nuove esperienze, quindi l’ideale è una cerimonia in una destinazione lontana, possibilmente in un paese straniero.

In linea con l’indole libera e spontanea dei Sagittari, l’astrologa suggerisce una celebrazione all’aperto, in una foresta, su una montagna o persino nel cuore della giungla. A tal proposito, potrebbero scegliere un tema ispirato ai viaggi o jungle chic.

Capricorno

I Capricorno incarnano l’impegno e i nuovi inizi: sono determinati e desiderosi di affrontare nuove sfide, quindi un matrimonio a gennaio, all’inizio del nuovo anno, è perfetto per queste persone ambiziose. I nati sotto questo segno potrebbero apprezzare un matrimonio elegante e tradizionale, con décor classico, ottimo cibo e musica raffinata. Una sala da ballo o una location storica rappresentano la cornice ideale per la loro celebrazione senza tempo.

Acquario

Invece di una celebrazione classica, gli Acquario potrebbero preferire qualcosa di originale e fuori dagli schemi. Queste persone sono particolarmente eclettiche, e sceglierebbero sicuramente una location non convenzionale per il grande giorno, come una galleria d’arte, un museo o un luogo futuristico in centro città. Il periodo ideale? Marzo, con il suo clima imprevedibile e leggermente piovoso.

Pesci

Dolci e introversi, i Pesci potrebbero adorare un matrimonio nel mese dell’amore: febbraio. La cerimonia dovrebbe avere un’atmosfera eterea e fiabesca, con un tocco di magia, preferibilmente in una località vicino all’acqua. I Pesci potrebbero puntare su un matrimonio invernale in stile ‘paese delle meraviglie’, con colori pastello e mille lucine scintillanti. Meglio ancora se imbiancato da uno strato di fitta neve.