Calendario dell’Avvento Sestre: l’appuntamento col benessere femminile

Sestre si avvale del supporto della scienza per supportare le donne nel tutelare il proprio benessere: ecco le caratteristiche del Calendario, un’attività di divulgazione che si affianca alla attività principale di Sestre, cioè quella di formulazione e vendita di integratori nutraceutici specifici per la fertilità e l’equilibrio ormonale femminile.

Come restare incinta con l’endometriosi? È possibile combattere i dolori della vulvodinia?

Queste sono solo alcune delle domande affrontate da “Facciamo Luce”, il Calendario dell’Avvento di Sestre Supplements.

L’obiettivo dell’iniziativa di divulgazione scientifica pensata per tutte le donne è aumentare la consapevolezza sul raggiungimento dei loro obiettivi di benessere.

Sestre Supplements è la startup che si approccia alla salute e al benessere femminile in modo completo, affrontando numerose questioni: dalla nutrizione, allo stile di vita, fino al supporto di integratori alimentari, come quelli prodotti proprio dall’azienda.

Il Calendario dell’Avvento Sestre risponde alle domande sul benessere femminile

L’iniziativa del Calendario dell’Avvento nasce dal desiderio di favorire una corretta informazione scientifica a proposito delle tematiche più sentite dalle donne, che spesso non ricevono adeguate risposte e generano confusione.

I temi del calendario si concentrano anche sugli effetti che disfunzioni ormonali e malattie croniche comportano nelle donne in età fertile, spesso mettendo a repentaglio il sogno della ricerca di una gravidanza.

Grazie al Calendario dell’Avvento, ogni giorno, a partire dal 1° fino al 24 dicembre, è possibile scoprire il contributo del giorno dato dal personale medico ed esperto in fertilità e benessere ormonale femminile che ha collaborato al progetto. Ogni figura ha affrontato una particolare tematica dal punto di vista scientifico, in modo da aiutare le donne a raggiungere i loro obiettivi di benessere nel modo più equilibrato, quindi naturale ed efficace.

Ecco qualche esempio sulle tematiche trattate:

fertilità femminile e maschile : come preservarla attraverso alimentazione, eventuali integratori alimentari, ma anche con sport e stile di vita adeguato;

: come preservarla attraverso alimentazione, eventuali integratori alimentari, ma anche con sport e stile di vita adeguato; gravidanza : gli esami da pianificare, la fisioterapia pre e post parto e l’alimentazione sana da adottare durante i nove mesi;

: gli esami da pianificare, la fisioterapia pre e post parto e l’alimentazione sana da adottare durante i nove mesi; endometriosi : come alleviarne la sintomatologia, anche tramite l’alimentazione, come affrontare i dolori durante i rapporti sessuali e le problematiche che nascono all’interno della coppia;

: come alleviarne la sintomatologia, anche tramite l’alimentazione, come affrontare i dolori durante i rapporti sessuali e le problematiche che nascono all’interno della coppia; vulvodinia : cosa comporta vivere con questo disturbo, raccontato attraverso le testimonianze delle attiviste che ogni giorno ci convivono;

: cosa comporta vivere con questo disturbo, raccontato attraverso le testimonianze delle attiviste che ogni giorno ci convivono; ovaio policistico: come alleviare i sintomi ma anche qual è l’alimentazione più indicata da seguire.

Inoltre, le iscritte al calendario dell’avvento “Facciamo Luce” ricevono gratuitamente vantaggi esclusivi e uno speciale regalo di Natale Sestre Supplements direttamente via e-mail.

Sestre Supplements: per una maggiore consapevolezza femminile tutti i giorni dell’anno

Il Calendario dell’Avvento è soltanto una delle tante iniziative di Sestre Supplements nei confronti della consapevolezza e del benessere femminile basato sulla ricerca scientifica.

La startup innovativa è, infatti, fondata da un gruppo di donne, farmaciste e biologhe. Insieme hanno dato vita a numerose attività scientifiche, tra cui la formulazione di integratori nutraceutici specifici per il benessere femminile.

Inoltre, si occupa di prevenzione e tutela della fertilità femminile attraverso vari progetti:

collabora attivamente con medici, nutrizionisti e professionisti della salute, per affrontare temi prettamente femminili su cui c’è ancora molta disinformazione e rompere i tabù e gli stereotipi legati alla figura della donna e della maternità;

su cui c’è ancora molta disinformazione e legati alla figura della donna e della maternità; ha realizzato un test che permette alle donne di far luce sugli obiettivi di benessere e ricevere consigli personalizzati sugli integratori più adatti alle singole esigenze;

che permette alle donne di far luce sugli obiettivi di benessere e ricevere sugli integratori più adatti alle singole esigenze; segue le donne nel loro percorso, attraverso consulenze professionali o consigliando figure specifiche che possano supportarle nei momenti di maggiore necessità.

Tra gli alleati cruciali per il benessere femminile spicca la dieta mediterranea, la più ricca di sostanze benefiche e altamente nutraceutiche al mondo.

Il team di ricerca scientifica di Sestre ha studiato le sinergie degli estratti della Dieta Mediterranea per formulare i suoi integratori nutraceutici specifici per il supporto della fertilità femminile, scegliendo la maggior parte delle sue materie prime da aziende pugliesi rendendo i suoi prodotti Made in Puglia, 100% naturali e sostenibili.

Nasce così un integratore nutraceutico e naturale, sicuro e soprattutto science based per affrontare con consapevolezza e serenità i più comuni disturbi femminili e per supportare ogni futura te in ogni fase della vita, proprio come una sorella maggiore.