Pilates mania, tutto quello che ti serve per la remise en forme post feste

Allunga, tonifica e brucia calorie, ecco perché le it girls ne vanno pazze. Scopri tutto ciò che ti serve per immergerti nella pilates mania

Fonte: Ipa Gli outfit e attrezzi più cool per fare pilates

Per alcuni l’inizio di un nuovo anno significa anche dare il via a nuove attività, hobby, passioni o instaurare delle nuove routine per prendersi cura di sé stessi. Per questo potrebbe essere il momento giusto per provare la disciplina che sta facendo impazzire le celeb: il pilates.

Da Chiara Ferragni a Belen Rodriguez, dagli angeli di Victoria’s Secrets come Sara Sampaio e Elsa Hosk, fino alle pop star Miley Cirus e Adele, la pilates mania sembra aver contagiato le celebrità di tutto il mondo e il motivo c’è. Qualcuno ricorderà il video virale su TikTok di una delle prime celeb a fare coming out rispetto alla sua passione per il pilates: era il Met Gala 2023 quando, durante un’intervista, la super modella Lori Harvey rispondeva alla giornalista mentre indossava un abito super aderente che metteva in bella mostra gli addominali perfetti.: ”Il mio segreto? Il pilates!”.

Dal tappeto rosso alla storia, scopriamo che in realtà si tratta di una disciplina nata per scopi ben meno modaioli. Il pilates è nato durante i lontani anni ’20 grazie a Joseph Pilates, un tedesco che sviluppò il metodo inizialmente per riabilitare soldati feriti. Questo sistema di allenamento che si concentra sul rafforzamento dei muscoli centrali del corpo, o “core”, che include addome, schiena e fianchi, fondamentali per mantenere una postura corretta, prevenire infortuni e migliorare la mobilità generale del corpo. Oggi è una delle attività fisiche più apprezzate, tanto da essere praticato da persone di tutte le età e condizioni fisiche in quanto, a differenza di altre forme di allenamento, il Pilates non si concentra solo sulla forza, ma anche sulla flessibilità, sulla resistenza e sull’equilibrio, apportando benessere fisico e mentale a chi lo pratica con continuità.

Se anche tu vuoi iniziare a prenderti cura di te con il Pilates, ecco a chi ispirarti per acquistare tutto ciò che ti servirà per svolgere al meglio i tuoi allenamenti e sentirti cool come le star che lo praticano.

I completi da allenamento

Le due super modelle Kendall Jenner e Hailey Bieber, oltre al essere amiche, sono anche due vere e proprie fanatiche del Pilates. Quando non lo praticano in casa, sono state spesso paparazzate insieme mentre entrano ed escono dalle lezioni di Pilates a Los Angeles. E ovviamente sono sempre impeccabili nei loro completi aderenti, fondamentali per svolgere al meglio tutte le posizioni di questa disciplina.

In genere, i completi da allenamento per il Pilates sono formati da un leggings alla caviglia a vita alta per segnare il punto vita e un top che lascia scoperto l’addome. Assicurati che il top abbia un supporto incorporato per sostenere il seno durante gli esercizi e prediligi sempre materiali elastici e traspiranti. Su Amazon sono disponibili tantissimi completi, sia in versione invernale con leggings e maniche lunghe sia in versione estiva con pantaloncini corti e top che lasciano braccia e spalle scoperte.

Dohomiryo Donna Set di Abbigliamento Top Sportivo+Leggings 2 Pezzi

Fonte: IPA

Hanerdun Donna Set di Abbigliamento Top Sportivo+shorts 2 Pezzi

Altri, comprendono anche un terzo pezzo che può essere un top a maniche lunghe o una felpa con zip in abbinata, molto utile da utilizzare durante il tragitto casa-palestra e viceversa pur rimanendo sempre matchy-matchy.

Veriliss Completo Sportivo Palestra Donna 3 Pezzi

In alternativa, punta tutto su una tutina intera che esalta le tue forme e che assecondi i movimenti durante tutto l’allenamento.

Offerta Risalti Tuta intera pilates corta con scollo a U

Risalti Tuta intera pilates schiena scoperta

Gli accessori per il pilates

Il Pilates è un allenamento che punta su forza, equilibrio e flessibilità più che sulla componente cardio, tuttavia varianti più dinamiche del Pilates (come il Power Pilates o il Pilates HIIT) che includono un ritmo più veloce e movimenti più intensi, possono far sudare e disperdere molti liquidi. In queste sessioni dov’è molto probabile sudare, è essenziale avere sempre con sé una borraccia, così da rimanere perfettamente idratati durante tutto il workout.

Fonte: IPA

Alessandra Ambrosio, top model, lo sa bene e per questo utilizza una borraccia che mantiene la temperatura della bibita al suo interno. Per un tocco di classe in più, lei l’ha scelta abbinata tono su tono al suo completo sui toni del grigio tortora e beige.

Vinsunn Borraccia termica vari colori - Scelta Amazon

Sceglila capiente, termica e perfettamente ermetica per essere trasportata anche dentro le borse senza fuoriuscite. Sono disponibili in tanti materiali tra cui l’acciao inox, da preferire alla plastica.

Non disponibile.

Se ti piace sorseggiare l’acqua o qualsiasi contenuto tu voglia direttamente con la cannuccia, non temere, esistono anche molte varianti con l’apposita cannuccia inclusa.

Powcan Borraccia con cannuccia acciaio inox

Essenziale tanto quanto la borraccia, ricordati di utilizzare sempre un asciugamano da stendere sopra il tappetino (in palestra, si tratta anche di una questione igienica poiché dopo di te lo dovrà utilizzare qualcun altro!) ma anche per asciugare il sudore tra un esercizio e l’altro. Sceglilo antiscivolo per avere più grip durante l’allenamento e prediligi la microfibra, un materiale molto leggero e che si asciuga in fretta.

Nirvanashape Asciugamano microfibra 185x63 cm

Puoi optare anche per un modello ancora più ”furbo” con le apposite tasche per introdurre il cellulare o le chiavi dell’armadietto.

FitFlip Asciugamano microfibra 130x48 con doppia tasca

Gli attrezzi di per il pilates a casa

Se anche tu come Jennifer Aniston, preferisci allenarti a casa seguendo qualche corso online (o magari hai la fortuna di avere una piccola palestra dentro casa), avrai bisogno di dotarti di tutto il necessario per svolgere il pilates indoor.

First Things First, il tappetino da pilates. Presta attenzione alle misure per non rischiare di prenderlo né troppo grande rispetto allo spazio che hai a disposizione, né troppo piccolo per poter accogliere tutti i tuoi movimenti, tenendo conto della tua altezza. Sceglilo abbastanza morbido e spesso tra 8-15 mm, così da sentirti libera di appoggiare tutto il corpo a terra senza rischiare di farti male e antiscivolo, perfetto su qualunque tipo di pavimento. Se vuoi portare il tuo tappetino sempre con te anche in vacanza o in viaggio, assicurati che sia un modello con il manico e la custodia.

Tresko Tappetino pilates e yoga due misure - 185x60 cm e 190x100

Se hai poco spazio dove riporlo, potresti trovare utile un tappetino che si ripiega e che può essere contenuto direttamente in una piccola sacca.

Avoalre Tappetino pilates e yoga pieghevole con sacca

Tra gli attrezzi più utili per iniziare a praticare pilates a casa troverai la palla, nota anche come fitball o Swiss ball, utilizzato non solo nel Pilates, ma anche in molte altre discipline di fitness e riabilitazione. Si tratta di una palla gonfiabile, realizzata in materiale resistente, che aggiunge instabilità agli esercizi, stimolando i muscoli stabilizzatori e migliorando l’equilibrio, la forza e la flessibilità.

MUV Palla pilates piccola 25cm

Per praticare pilates a casa avrai bisogno di fascia elastiche di resistenze diverse, perfette per tonificare i muscoli e migliorare la forza senza sovraccaricare le articolazioni. Inizia con una resistenza leggera e aumenta gradualmente in base al tuo grado di allenamento.

Grifema 4 fasce elastiche con resistenze differenziate

Come abbiamo visto nell’allenamento casalingo di Jennifer Aniston, utilissimi sono i blocchi a mattoncini, supporti rigidi realizzati in schiuma o sughero che aiutano a migliorare la stabilità e a sostenere alcune posizioni.

Core Balance Blocchi yoga in schiuma

A completare il kit di attrezzi base per svolgere al meglio l’allenamento di pilates, troviamo i pesetti, cavigliere e polsiere, ideali per allenare braccia, spalle e glutei. L’ideale è utilizzare pesi da 0,5 a 2 kg, utili per aggiungere intensità agli esercizi ma mantenere il focus sul controllo.

Amazon Basic Pesetti vari kg

Offerta Build&Fitness Polsiere e cavigliere regolabili

Con il tempo, puoi aggiungere altri strumenti come il Magic Circle o il Foam Roller per arricchire la tua pratica. Dedica uno spazio tranquillo della casa alla tua routine di Pilates per migliorare concentrazione e motivazione e utilizza di sottofondo una musica rilassante per creare un’atmosfera piacevole e a gestire la durata degli esercizi. Un altro consiglio utile è quello di posizionarti di fronte ad uno specchio grande che ti aiuta a controllare la postura e la precisione dei movimenti. Aiutati con un timer per cronometrare la durata degli esercizi durante la sessione e non perdere il ritmo!

Se vorrai dare un boost ai tuoi allenamenti a casa, potrai attrezzarti con un Reformer portatile, cioè una versione compatta e adattabile del classico Reformer, una delle macchine più conosciute e utilizzate nel Pilates. Questo attrezzo permette di replicare molti degli esercizi del Reformer tradizionale, utilizzando meno spazio e a un costo più contenuto. Si differenza da un Reformer tradizionale (una struttura lunga con un carrello scorrevole), in quanto il modello portatile è spesso pieghevole o smontabile, rendendolo facile da riporre. per questo è ideale per chi desidera praticare Pilates in modo avanzato anche a casa.

GRDSGRD Reformer portatile pieghevole

Ricorda che praticare Pilates a casa è un modo efficace per migliorare il tuo benessere fisico ma anche mentale; forse non lo sai ma la combinazione di respirazione controllata e movimenti lenti induce uno stato di rilassamento, riducendo i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Cosa aspetti? Inserire il Pilates nella tua routine quotidiana significa regalarti momenti di cura per il corpo e la mente, migliorando la qualità della vita.