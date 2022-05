Maria Elena Boschi si diverte senza Berruti e preferisce le amiche (con abito riciclato)

Boschi, stile ed eleganza: i look più belli per l’elezione del Presidente

Bellissima, sorridente, rilassata. È così che Maria Elena Boschi è apparsa nella sua ultima giornata ricca di impegni, nella quale è riuscita anche a ritagliarsi un momento da trascorrere con le amiche. Di Giulio Berruti neanche l’ombra: il suo fidanzato, che però è sempre stato in disparte per ragioni di riservatezza, non è comparso nelle recenti immagini postate dalla Deputata di Italia Viva, che invece è apparsa ritratta con alcune amiche durante la sua visita a Palazzo Strozzi.

Maria Elena Boschi senza Berruti: ha occhi solo per Donatello

Una giornata dedicata al lavoro ma anche all’arte, quella di Maria Elena Boschi, che a Palazzo Strozzi è rimasta letteralmente rapita dalla maestria scultorea di Donatello. A corredo della foto con le amiche, scrive: “Con le mie amiche immerse nella bellezza di Donatello a Palazzo Strozzi, Firenze. Una mostra imperdibile!”.

Nel carosello di immagini concesse ai suoi seguaci sui social, non manca una foto di lei completamente assorta nell’ammirare una delle opere dell’incredibile mostra allestita presso il capoluogo toscano. Il vestito, però, lo avevamo già visto. L’abito leggero con sfondo rosso scuro era stato già sfoggiato, come testimonia uno dei suoi post su Instagram, quello condiviso per esaltare la vita di campagna e il suo amore per la terra che l’ha vista nascere.

Gli attriti con Giulio Berruti mai confermati

Sembrerebbe che, a scatenare il putiferio tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi, siano state alcune immagini di nudo di lui in Girls to Buy, film polacco al quale ha preso parte con Paulina Galazka. Non solo. L’intesa con l’attrice che ha diviso il set con lui non sarebbe stata gradita dall’ex Ministra tanto da scatenare – secondo quanto riportato da Dagospia – una scenata di gelosia in piena regola.

Indiscrezioni, queste, che mai e poi mai hanno trovato conferma da parte della coppia che invece continua a tenersi a debita distanza dai riflettori, proprio come hanno voluto fin dall’inizio. La scelta di non mostrarsi sui social è infatti stata rispettata da entrambi, soprattutto da parte di lui che – in questi anni – si è limitato a sporadici commenti sotto le foto della sua fidanzata, con qualche cuore e quel “Mia” che è ormai diventato famoso tra coloro che li supportano.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, il matrimonio sempre più lontano

Si è parlato spesso di matrimonio ma le nozze non sono mai sembrate così lontane. L’evento era stato quasi garantito ma si è smesso di parlarne improvvisamente. Complice, forse, la difficile situazione che il mondo sta ancora affrontando e tutti gli impegni che assorbono la Boschi, tra vita privata e politica.

Sta di fatto che lei è comparsa spesso e volentieri da sola, dapprima per tifare Ferrari e poi per raggiungere la mostra di Firenze in cui ha incrociato il suo sguardo con le opere di Donatello. Tutto tace, da una parte e dall’altra. La volontà di mantenersi riservati è di certo marmorea, ma è altrettanto vero che la coppia si è concessa sempre meno – nel corso del tempo – fin quasi a sparire da ogni tipo di manifestazione pubblica.