Maria Elena Boschi al naturale su Instagram: senza trucco e spalle nude

Fonte: ANSA Boschi, stile ed eleganza: i look più belli per l’elezione del Presidente

Un timido saluto all’estate per tornare ai grandi impegni che l’attendono. Maria Elena Boschi è tornata su Instagram con qualcosa di personale, come spesso le piace fare per i suoi follower, mostrandosi completamente al naturale. L’ambientazione sembra essere quella solita: l’interno della vecchia auto di suo zio appena fatta riparare. Ed è così che, con lo sguardo fisso verso un punto lontano, l’ex Ministra di Italia Viva si congeda dalla bella stagione per ripartire al meglio delle sue possibilità.

Maria Elena Boschi, il nude look su Instagram

Solo un momento di relax, strappato a Instagram, prima di tornare al suo lavoro. Maria Elena Boschi è solita concedersi delle lunghe pause nelle quali si lascia coccolare dalle bellezze della sua terra, con il chiaro intento di ricaricare le energie. E le piace mostrare questi momenti sui suoi canali ufficiali. Lo ha fatto spesso e, nella prima domenica di settembre, ha scelto di condividere una foto con un look naturale e con le spalle scoperte.

Difficile scorgere il look deciso per l’uscita tra le campagne toscane. Probabilmente, ancora una volta, ha optato per uno dei corsetti che ama moltissimo e che porta con eleganza. Lo ha indossato anche per il suo Ferragosto trascorso con la famiglia, in bianco, abbinandolo a un trucco assolutamente naturale che mette in evidenza i suoi grandi occhi chiari.

I look più belli

Com’è ormai noto, Maria Elena Boschi non è di certo sorda al richiamo della moda e dello stile. Lo ha dimostrato in moltissime occasioni, come quando ha sfoggiato un meraviglioso mini dress in pizzo bianco per la sua visita al padiglione Italia dell’Expo di Dubai nel 2021, oppure quando ha raggiunto Bruno Vespa per una delle sue puntate di Porta a Porta.

Impossibile non notare la ricercatezza dei suoi abiti in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica, individuato dal Parlamento in Sergio Mattarella, per la quale ha scelto un capo diverso per ogni giornata.

A catturare l’attenzione, sono però i look che riserva per le giornate in cui ritorna a essere solo Maria Elena, circondata dall’amore della famiglia e dal calore della sua terra. Non mancano poi le uscite con le amiche, nelle quali sfoggia abiti leggeri e colorati, oppure le rare foto che scatta con i suoi affetti più cari, come quella in cui ha indossato un meraviglioso abito blu.

L’amore per Giulio Berruti

Da anni al fianco dell’attore Giulio Berruti, la Boschi ha sempre voluto tenere riservata la sua vita privata, nonostante più volte abbia dichiarato pubblicamente di essere legata a lui da un grande amore. Si è anche parlato di matrimonio, senza mai indicare una data certa per le nozze, ma anche di una possibile rottura da imputarsi a un presunta gelosia di lei per il ruolo che il compagno ha ricoperto in un film erotico girato in Polonia.

Le voci sono rimaste voci, mentre l’intenzione di tenere la loro storia lontana dal clamore mediatico non è mai cambiata. Da un lato, per proteggere il ruolo istituzionale ricoperto da lei, dall’altro per la volontà di vivere il loro amore privatamente, senza intralci e senza dare adito a inutili pettegolezzi.