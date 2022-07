“Gli anni passano”. Maria Elena Boschi, la foto di famiglia su Instagram: il look in blu

Fonte: Getty Images Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: i segreti della loro storia d’amore

“Gli anni passano, ma la famiglia è senza tempo”. Con uno scatto unico – e raro – Maria Elena Boschi ha condiviso su Instagram la sua giornata con i fratelli, Emanuele e Pier Francesco Boschi. Una foto davvero speciale, per un momento di condivisione: nonostante il tempo che passa, gli affetti restano e si rafforzano. Da sempre, infatti, la Boschi è molto legata ai suoi fratelli, che talvolta l’hanno anche accompagnata agli eventi o occasioni importanti.

Maria Elena Boschi, la foto su Instagram con i fratelli: il look

Una personalità riservata, che non condivide spesso scatti privati o intimi: basti pensare alla sua relazione con Giulio Berruti, vissuta lontana dai riflettori. Insieme ai suoi fratelli, Maria Elena Boschi ha un rapporto molto speciale. La foto condivisa su Instagram è l’ennesima riprova del legame che hanno: insieme a Emanuele e Pier Francesco, si trovano nella splendida Toscana, cornice perfetta per uno scatto indimenticabile. Anche Pier Francesco ha condiviso la foto sul suo profilo, ma senza didascalia.

Per la Boschi, la famiglia è sempre stata importante: trascorrere il tempo con i suoi fratelli, ricaricarsi di energie, sorridere. Pier Francesco l’ha anche accompagnata in occasione della Mostra del Cinema di Venezia: Project Manager ed Executive MBA Candidate 2023, è un sostegno e supporto per lei. Non è da meno il fratello Emanuele Boschi, dottore commercialista e revisore, socio di uno studio legale a Firenze ed esperto in finanza.

Non abbiamo potuto fare a meno di notare, poi, il look magnifico della Boschi: lo scatto a mezzo busto lascia intravedere un outfit in blu elettrico, che le dona moltissimo, soprattutto contrapposto alla carnagione e agli occhi chiari. Make-up semplicissimo, appena accennato, e una sfumatura fucsia per le labbra. Perfetta in ogni occasione, è spesso una maestra di stile: come dimenticare il suo look da working girl al Salone del Mobile di Milano? Davvero irraggiungibile.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la presunta crisi e la smentita

E se la famiglia resta ed è eterna, anche gli amori non sono da meno. Da anni, infatti, Maria Elena Boschi è al fianco dell’attore Giulio Berruti, ma della loro relazione non sappiamo molto, a parte le dichiarazioni concesse in rare interviste, come a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Tutt’altro, perché ambedue sono estremamente riservati e non amano condividere dettagli della vita privata. Negli ultimi tempi si è a lungo discusso di una possibile crisi e frattura, nata a seguito del set di un film polacco.

Ma, a quanto pare, la crisi è più lontana che mai, dal momento in cui solamente qualche settimana fa sono stati immortalati insieme in vacanza dal Settimanale Diva e Donna. La coppia ha chiarito e si è lasciata tutto alle spalle? O la crisi non c’è mai stata? Sono tutte congetture, ma in ogni caso l’allontanamento è solo un ricordo. Con Berruti, l’affiatamento c’è. E chissà che non decidano di allargare la famiglia: “Diventare madre? Lo sogno da sempre. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia”, ha rivelato la Boschi alla Toffanin.