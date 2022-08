Maria Elena Boschi cede al corsetto: in bianco è una diva d’altri tempi

Fonte: Ansa Maria Elena Boschi, il look chemisier alla Camera

Un Ferragosto trascorso in famiglia, per Maria Elena Boschi, che ha deciso di lasciarsi alle spalle il lavoro per dedicarsi ai suoi affetti. Ed è così che ha scelto di cedere al fascino del capo dell’estate, il corsetto. Indossato divinamente in un quadretto che ci ha portato indietro nel tempo. Bellissima e sorridente, l’ex Ministra di Italia Viva si è mostrata seduta all’interno della “vecchia auto di suo zio appena riparata”. Difficile non pensare ai tempi che non ritorneranno e, in un certo modo, all’estate che sta iniziando a scivolare via.

Maria Elena Boschi, il corsetto bianco da diva

La foto che Maria Elena Boschi ha voluto condividere coi suoi tantissimi follower concede ampio spazio all’immaginazione, dal momento che possiamo vedere unicamente la parte superiore dall’abito che ha scelto per festeggiare il suo Ferragosto. Possiamo però scorgere un corsetto bianco, che chiaramente lascia le spalle scoperte e mette in risalto la sua forma perfetta.

I capelli sono lasciati sciolti, con uno styling leggermente mosso che incornicia i lineamenti del volto. Il trucco, invece, è leggerissimo e non copre l’abbronzatura discreta che ha conquistato in qualche giorno di relax al mare. L’ambientazione, poi, è quella che completa tutto. La “vecchia auto di suo zio” sembra riportarci indietro nel tempo, proprio come lei stessa ha scritto a corredo dell’immagine: “Piccola pausa di Ferragosto ma da domani si torna al lavoro. Nel frattempo oggi si esce con la vecchia auto dello zio appena aggiustata. Quanti ricordi… E voi? Buon Ferragosto!

Maria Elena Boschi, il suo stile non va in vacanza

Ci ha abituate a diversi stili, rimanendo però sempre fedele al suo gusto. Maria Elena Boschi si mostra sempre perfetta, in ogni occasione. E non solo in quelle che riguardano i suoi impegni lavorativi. Nel 2021 è stata a Dubai per visitare il padiglione Italia all’Expo di Dubai, ma non si è risparmiata neanche in ciò che concerne le ospitate tv. Per entrambi gli appuntamenti ha scelto di sfoggiare abiti in pizzo, un minidress bianco per volare negli Emirati Arabi e uno nero (molto trasparente) per approdare alla corte di Bruno Vespa.

Non si è mai risparmiata, in fatto di stile, neanche quando si è trattato di eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Un abito dopo l’altro, la Deputata di Italia Viva ha dettato la moda anche in Parlamento, sebbene fosse impegnata nelle votazioni e di certo concentrata sulla scelta del nuovo Capo dello Stato. Ultimo non ultimo, l’abito blu che ha indossato nel raro scatto di famiglia con il quale ha voluto raccontare la sua estate.

In uno scenario così denso di impegni lavorativi, pare esserci davvero poco spazio per l’amore. Difficile scorgere anche solo un riferimento al suo compagno Giulio Berruti, che ha sempre tenuto lontano dal mondo dei social e dalla sua vita pubblica. Lui non è da meno, ma le voci di crisi si sono fatte insistenti in più di un’occasione. Nessuna conferma, né smentita, da parte dei diretti interessati. Entrambi sono andati avanti con le loro vite, senza dare ulteriore spazio a inutili pettegolezzi.