Kate Middleton e Meghan Markle, è tregua per Natale: si scambiano i regali

Kate Middleton, Sofia di Svezia e le altre: le cartoline di Natale 2020 dei Reali

Kate Middleton, Meghan Markle, William e Harry scendono a un compromesso e si scambiano i regali di Natale in segno di pace, almeno apparente.

Dunque, Kate, Meghan e rispettivi mariti hanno deposto l’ascia di guerra e hanno sottoscritto una tregua con questo gesto riappacificatore in pieno spirito natalizio. Forse la lontananza e gli interessi mediatici ed economici diversi, Harry e Meghan hanno appena siglato un altro accordo milionario con Spotify, hanno mitigato le tensioni tra le due famiglie.

Così, stando a quanto riporta People, i Sussex e i Cambridge si sono scambiati i regali prima delle vacanze, in tempo per metterli sotto l’albero e spacchettarli a Natale. Anche se, precisa il magazine, tutta la Famiglia Reale quest’anno ha spedito i proprio doni, anziché consegnarli personalmente il 25 dicembre a Sandringham dove da decenni la Regina ospita i parenti più stretti per il pranzo.

La pandemia infatti ha impedito la riunione di famiglia e ognuno trascorrerà le vacanze natalizie nella propria dimora. La Regina e il Principe Filippo sono al Castello di Windsor, Kate, William e i tre figli probabilmente ad Anmer Hall nel Norfolk, vicino alla magione di Carole e Michael Middleton, genitori della Duchessa di Cambridge, anche se ancora non ne sono certi. Invece Harry, Meghan e Archie si apprestano a festeggiare il loro primo Natale nella loro splendida villa di Montecito dove pare si siano divertiti un mondo a realizzare gli addobbi.

Carlo e Camilla probabilmente si recheranno in visita dalla Sovrana a Windsor, che appunto per la prima volta dal 1987, dovrà rinunciare al Natale a Sandringham con tutta la famiglia, anche se già lo scorso anno Harry e Meghan avevano disatteso l’invito. Intanto una fonte vicina a Sua Maestà ha rivelato a People che Elisabetta e Filippo sono consapevoli della necessità di mantenere l’isolamento e sono comunque contenti di trascorrere questo periodo in tranquillità.

Mentre Kate e William sono ancora incerti sulla loro destinazione natalizia, hanno però dimostrato di essere entrati nello spirito festivo, condividendo la cartolina di Natale che li vede protagonisti nello splendido giardino della loro casa di campagna. Mentre George, Charlotte e Louis si sono goduti il loro primo red carpet partecipando allo spettacolo natalizio tenutosi al London Palladium. E nonna Carole ha svelato che i nipoti l’hanno aiutata a decorare l’albero in videochiamata.