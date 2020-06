Kate Middleton come Lady Diana, il titolo che potrebbe ereditare

editato in: da

William e Kate, una coppia da favola

Che Kate Middleton e Lady Diana siano unite da un fil rouge è cosa nota ai fan più appassionati della Famiglia Reale Britannica: la bella Duchessa di Cambridge e la Principessa triste scomparsa nel 1997 hanno la stessa grazie e la stessa eleganza, oltre che lo stesso stile.

Molti hanno identificato in Kate la vera erede di Lady Diana e questo stato dei fatti potrebbe essere sottolineato da un titolo nobiliare speciale che la Middleton sarebbe destinata a rispolverare e a ricevere prima che il marito William diventi Re: si tratta del titolo di Principessa del Galles.

Ma facciamo un passo indietro e guardiamo all’attuale ordine nobiliare della Royal Family: a un primo sguardo appare chiaro che il succitato titolo in teoria spetterebbe a Camilla Parker Bowles, in quanto moglie dell’attuale Principe del Galles, ovvero Carlo.

Ciò che non molti sanno, però, è che si dice che la stessa Camilla lo rifiutò quando le fu proposto, in accordo per altro con la Regina Elisabetta II. In sostanza, Camilla si sentiva oppressa dal paragone con Lady D, della quale era per altro considerata antagonista.

Questa decisione piacque alla Regina, che non voleva scatenare ulteriori commenti: Camilla era già stata accusata di aver rubato Carlo a Lady Diana e il matrimonio tra i due non è piaciuto agli inglesi, che lo ritennero uno sgarbo alla memoria della Principessa triste.

Se Camilla avesse deciso di prendere anche il titolo di Lady D, di sicuro la notizia avrebbe fatto scalpore, per questo la Parker Bowles decise di accontentarsi del titolo di Duchessa di Cornovaglia. Quando però Carlo salirà al trono (si dice che non abbia alcuna voglia di abdicare) il titolo di Principe del Galles passerà al figlio e quello di Principessa del Galles sarà nuovamente disponibile.

Ecco allora entrare in gioco Kate, che diventerebbe come Lady Diana: si potrebbe dire che “indosserebbe” il titolo per la prima volta dalla morte della Principessa. Una responsabilità non da poco, ma niente paura: gli esperti ritengono che la Middleton abbia tutte le carte in regola per sostenere paragoni e conseguenze.