Camilla Parker Bowles, che fine farà quando Carlo sarà Re

Carlo e Camilla stanno per divorziare? Questi gli ultimi rumors provenienti da Clarence House. I due pare non vadano più d’accordo e si mostrino insieme agli eventi pubblici solo per non destare scandalo.

La notizia pesa come un macigno sulla Monarchia inglese sta vivendo un periodo di crisi tra l’inchiesta sul Principe Andrea e le dichiarazioni di Harry e Meghan Markle. Stando ai media americani e australiani le cose tra Carlo e Camilla sono così deteriorate che la Duchessa di Cornovaglia si sarebbe già rivolta a Fiona Shackleton, noto avvocato dei vip per definire i termini del divorzio, ovviamente milionario.

Sempre secondo le ultime indiscrezioni Camilla avrebbe infatti chiesto oltre 300 milioni di sterline, un prezzo secondo lei ragionevole per tenere la bocca chiusa sui segreti della Famiglia Reale.

Il Palazzo naturalmente smentisce le voci di divorzio ma è sembrato strano che Carlo festeggiasse da solo in India il compleanno e che Camilla, durante il tour in Nuova Zelanda, se ne sia tornata a Londra lasciando il consorte sul volo per le isole Salomone.

Sta di fatto comunque che davvero non ci sono prove che la coppia si stia separando, forse è un momento di difficoltà nel ménage famigliare. Di certo, però, alla Duchessa della Cornovaglia non verrà risparmiata l’ennesima umiliazione. Nonostante dopo il matrimonio con Carlo nel 2005 Camilla sia stata accettata dalla Regina, dalla Corte e dai sudditi, non diventerà mai Regina d’Inghilterra.

Quando Carlo erediterà il trono, forse tra 18 mesi, Camilla non assumerà il titolo di Regina, ma solo di Principessa consorte. La scaltra Duchessa però pare abbia ingoiato il boccone amaro. E anche in occasione della visita di Donald e Melania Trump ha dimostrato di comprendere come muoversi nei corridoi del potere.

Aggirando sua Maestà, ha avuto l’onore di essere salutata prima della Sovrana dal Presidente americano, con tanto di bacio da parte di Melania. E poi ha invitato i Trump a bere un tè a Clarence House. E pare che per l’occasione Camilla si sia tirata a lustro.