Giorgia Meloni conquista Emmanuel Macron con il look très chic

Un look in pieno stile très chic per Giorgia Meloni nell’incontro fissato al 20 giugno con Emmanuel Macron all’Eliseo. Nei giardini, prima del vertice Italia-Francia, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron si sono prestati ai fotografi. Sguardi di intesa, nonostante tutto, ma noi non possiamo fare a meno di osservare nel dettaglio l’ennesimo power look del Presidente del Consiglio.

Il look di Giorgia Meloni per l’incontro con Emmanuel Macron

Non si ferma il Presidente del Consiglio: Giorgia Meloni è andata a Parigi per la visita e l’incontro con Emmanuel Macron, Presidente della Repubblica francese. Per l’occasione, ha optato per un look très chic, molto in linea con il suo stile, che ha subito diverse evoluzioni nel corso degli anni. Camicia, trench, pantaloni lunghi e scarpe con tacco alto e inserti. Il tutto su una scala di beige dalle tonalità chiare e scure, studiata nei minimi dettagli.

Fonte: IPA

Dov’è il contrasto? Oltre al gioco di chiaro-scuro, molto ben definito, anche la manicure rossa dà quel tocco in più. Decisamente, è un look di ispirazione working girl, ma è anche piuttosto maturo, soprattutto per le tonalità scelte. E per quanto riguarda il beauty look? Molto leggero, come sempre: appena accennato, soprattutto per il rossetto magenta, estremamente caro alla Meloni, praticamente un “accessorio” da cui non si separa mai. E così, dopo aver incontrato Tom Cruise (ed essere rimasta senza fiato), ha conquistato il Presidente Macron, con un look super studiato.

Il codice di abbigliamento di Giorgia Meloni

Le leader politiche, lo sanno bene, possono inviare diversi messaggi attraverso la moda. Cos’è, del resto, se non un mezzo per esprimere la propria personalità? Non solo. La moda, di fatto, ci permette di mostrarci in base alle occasioni; di focalizzare l’attenzione, o persino di spostarla. Il codice di abbigliamento, così, diventa puro scopo comunicativo. E Giorgia Meloni non è da meno.

Fonte: IPA

Pensiamo al debutto come Presidente del Consiglio, quando ha scelto tre outfit italianissimi, firmati proprio dal Re, ovvero Giorgio Armani. Il suo stile è nettamente cambiato e ha subito un’importante rivoluzione proprio quando è stata eletta: dalle nuance vivaci e frizzanti, si è passati a un tocco più chic, più bon ton. Per comunicare autorevolezza ed eleganza allo stesso tempo. Non è un mistero. Ad averlo svelato è stato il suo hair stylist. “Giorgia cambia look ogni volta che deve fare una scelta o affrontare un cambiamento nel suo lavoro”.

Il beauty look

Dopo il giuramento, che si è tenuto il 22 ottobre 2022, si è creata tanta curiosità verso il beauty look di Giorgia Meloni. Dal look all’apertura della stagione del Teatro alla Scala fino a oggi, abbiamo notato la sua attenzione verso il codice estetico. Le acconciature? Sempre semplici o eleganti in base all’occasione. Per il make-up, invece, non si separa praticamente mai dal suo rossetto Viva Magenta, nuance Pantone del 2023. Tra chignon, onde morbide e o il classico ciuffo ribelle, non si è mai smentita, portando avanti le sue idee (anche) a colpi di look.