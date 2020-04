Chi è George Brooksbank, suocero di Eugenia di York

editato in: da

Imprenditore di successo con molti legami con la famiglia reale, George Brooksbank è il suocero di Eugenia di York. Di professione commercialista, è riuscito a farsi strada nel mondo della finanza come in quello della società inglese. Nel 2018 è entrato a far parte ufficialmente della Royal Family dopo che suo figlio Jack ha sposato la cugina di William e Harry.

Jack è il figlio maggiore di George Brooksbank, mentre il minore si chiama Thomas. Manager molto conosciuto e apprezzato, è sposato da anni con la moglie Nicola, e la coppia si divide fra la residenza di Londra e quella di Bordeaux. Brooksbank è in linea di successione per aver il titolo di baronetto, il suo bisnonno infatti era Sir Jack Coke, gentiluomo alle dipendenze di re Giorgio VI, mentre il suo prozio fu barone Hamilton di Dalzell.

George ha sempre sognato un futuro radioso per i suoi figli. Jack ha studiato nelle migliori scuole e si è avvicinato sin da adolescente all’aristocrazia londinese. L’incontro con la principessa Eugenia, non a caso, è avvenuto nel 2010 grazie ad amici comuni, durante una settimana bianca. “Lei si è accorta che la stavo guardando e ci siamo fissati negli occhi per qualche istante”, ha spiegato lui. “Ho pensato, ‘che cappello stupido ha quello!’ e poi mi sono chiesta ‘ma chi è?’. Poi l’ho visto venire avanti, mi ha stretto la mano e io ero già tutta farfalle nello stomaco”, ha confessato lei in un’intervista televisiva.

Concreto e dal carattere forte, George Brooksbank ha voluto immediatamente che il figlio lavorasse al suo fianco. Jack infatti non ha frequentato l’Università, ma ha iniziato subito a lavorare. Ha costruito con il tempo un impero nel settore hospitality, guidando alcuni fra i club più esclusivi di Londra, fra cui il più amato da Harry e William. Oggi è brand ambassador della costosa tequila lanciata da George Clooney e Rande Gerber, il marito di Cindy Crawford.

Secondo fonti vicine alla Royal Family, Eugenia sarebbe molto vicina alla famiglia del marito. Un legame che sarebbe nato nel 2013 quando la giovane York, negli Stati Uniti, passò settimane su Skype con Jack, fra chiamate e chiacchiere.

Il 2018 non è stato solo l’anno di Meghan Markle, ma anche delle nozze di Eugenia di York e Jack. All’evento, che si è svolto a Windsor, era presente anche tutta la famiglia dello sposo, in particolare George Brooksbank, che è apparso molto commosso e felice per il figlio.