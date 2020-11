Eugenia di York, perchè il figlio potrebbe non ricevere il titolo reale

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

Il 2021 sarà per Eugenia di York un anno pieno di gioia. La nipote della Regina Elisabetta, infatti, ha da poco annunciato la sua prima gravidanza. Una notizia che tutta la Famiglia Reale ha accolto con grande felicità. Tuttavia, il figlio della Principessa potrebbe non ricevere alcun titolo.

Eugenia di York è una vera e propria Principessa. È la seconda figlia del Principe Andrea e Sarah Ferguson, terzogenito della Regina Elisabetta e Filippo di Edimburgo. A quanto pare, però, questo potrebbe non essere sufficiente per trasmettere al suo bambino, o bambina, un titolo nobiliare. Le cause sono da ricercare nell’uomo che ha scelto di sposare e nella tradizione. I titoli, infatti, vengono trasmessi solo ai discendenti di sesso maschile.

La Principessa, nel 2018, ha sposato Jack Brooksbank, un importante imprenditore vinicolo di cui è profondamente innamorata. Dopo essere convolati a nozze, se Eugenia ha potuto mantenere il suo stato di membro della Famiglia Reale, assumendo solo l’appellativo di ‘Signora Brooskbank’, lui non ha ricevuto nessun titolo nobiliare da trasmettere ai suoi eredi.

Il figlio di Eugenia e Jack così, pur essendo il primo nipote del Principe Andrea e Sarah Ferguson, non potrà ereditare il Ducato di York. Un vero e proprio problema perché, per lo stesso motivo, il titolo non potrà passare neanche ai futuri figli della Principessa Beatrice, sua primogenita, che si è recentemente sposata con Edoardo Mapelli Mozzi con una cerimonia estremamente riservata. Verrà, con molta probabilità, riassorbito dalla Monarchia che potrà poi riassegnarlo a proprio piacimento.

Ma non finisce qui. Il titolo potrebbe in futuro essere assegnato al Principe Harry. Tradizionalmente, infatti, viene conferito al secondogenito del Monarca. Qualora Carlo diventasse Re, quindi, potrebbe decidere di donarlo proprio al suo secondo figlio.

Uno scenario veramente particolare, se si considera che Harry, dopo aver sposato Meghan Markle, si è progressivamente allontanato dalla Famiglia Reale, dando vita a una vera e propria separazione trasferendosi negli Stati Uniti d’America.

Insomma, Eugenia, Beatrice e le loro famiglie sembrano destinate a perdere il Ducato di York. La Regina Elisabetta, però, ha dimostrato in più occasioni di essere molto legata alle nipoti: permetterà loro di mantenere il titolo nobiliare e di trasmetterlo ai loro figli?