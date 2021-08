Beatrice di York, compleanno amaro: il marito avvistato con l’ex

editato in: da

Compleanno amaro per Beatrice di York che, proprio come la sorella Eugenia, è finita al centro dei gossip dopo che il marito, Edoardo Mapelli Mozzi, è stato avvistato con la sua ex compagna. Lei è Dara Huang, esperta di interior design e architetto, che è stata legata per diversi anni all’imprenditore.

I due dopo l’addio sono rimasti in ottimi rapporti, anche per il bene del figlio Wolfie, e lavorano ancora insieme. Il legame fortissimo fra Dara ed Edoardo, secondo fonti di Palazzo, avrebbe sempre preoccupato molto Beatrice. “All’inizio guardava con simpatia la loro relazione – aveva raccontato qualche tempo fa una fonte di Palazzo -, adesso invece preferirebbe che tra Edoardo e Dara ci fosse un pochino più di distanza”.

A quanto pare però, Edoardo Mapelli Mozzi non è mai riuscito ad aumentare la distanza con l’ex compagna. Come svela il Daily Mail che, a pochi giorni dal compleanno di Beatrice, ha avvistato l’imprenditore in compagnia di Dara durante una passeggiata notturna al The High Line, parco sopraelevato di New York. Anche Beatrice, incinta del primo figlio, si trovava nella Grande Mela, ma, come sottolinea il tabloid, non è apparsa insieme ai due.

Per Beatrice, che l’8 agosto compie 33 anni, si tratta di un compleanno segnato dai gossip. Proprio come Eugenia di York che, nonostante sia stata difesa dalla madre Sarah Ferguson, continua a far discutere dopo le foto del marito, avvistato a Capri su uno yacht e in compagnia di alcune modelle.

Jack Brooksbank, che da cinque mesi è diventato papà di August, lavora per l’azienda Casamigos di George Clooney e si trovava in Italia per partecipare a un evento benefico. A poco però sono servite le giustificazioni di Sarah Ferguson e le foto di Jack, sorridente in barca con tre donne bellissime, hanno fatto il giro del mondo.

Beatrice, che diventerà mamma il prossimo autunno, è sempre stata molto riservata. Non ama i social nè apparire e anche l’amore con Edoardo è sempre stato vissuto lontano dai riflettori. Una scelta che però non l’ha messa al riparo dai gossip, arrivati proprio il giorno del suo 33esimo compleanno, rendendo un po’ più amara una festa che doveva essere felice.