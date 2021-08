Sarah Ferguson non ci sta: difende Jack Brooksbank dalle accuse di tradimento

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

Sarah Ferguson non ci sta e difende il genero Jack Brooksbank dalle accuse di tradimento nei confronti di Eugenie di York. Un gossip nato dopo che l’imprenditore – con cui la duchessa fa coppia dal 2011 – era stato paparazzato al largo di Capri con una collega e due modelle, fra tuffi, abbracci e sguardi complici. Le foto scattate dai paparazzi nelle acque italiane avevano fatto il giro del mondo, preannunciando un nuovo scandalo per la famiglia reale.

Ospite della trasmissione The One Show, Sarah Ferguson, che in passato aveva detto addio al principe Andrea proprio a causa dei continui tradimenti, ha difeso Jack, spiegando che si trovava a Capri per lavoro. Il marito di Eugenie infatti lavora per Casamigos, brand di tequila creato da George Clooney e Rande Gerber, consorte di Cindy Crawford. Il viaggio in Italia sarebbe stato organizzato per prendere parte a un evento benefico in cui Casamigos era fra gli sponsor principali. Il trentacinquenne dunque si sarebbe intrattenuto su uno yacht con la collega Rachel Zalis e le modelle Maria Buccellati ed Erica Pelosini per lavoro e senza nessuna malizia.

Ne è convinta Sarah Ferguson che ha sottolineato come la figlia Eugenie sia sicura della buona fede del marito. “Jack, che era in prima pagina, è davvero un uomo onesto, una delle mie persone preferite, lo chiamo James Bond – ha raccontato -. Nel mio libro lui è un supereroe, è un ottimo padre, un marito favoloso. Questa storia è completamente inventata, lavora come ambassador per Casamigos e stata facendo il suo lavoro, quindi penso che sia davvero importante chiarirlo per il bene di Jack”.

Eugenie di York e Jack si sono sposati nell’ottobre del 2018 e solo cinque mesi fa sono diventati genitori del loro primogenito, August. Il piccolo ha portato una gioia immensa nella famiglia e nonna Sarah si è detta entusiasta. “Ho avuto sorelle con figlie e adesso è il momento di mettere da parte le Barbie per darci a auto, camion e motori”, ha raccontato la duchessa, dipingendo uno scenario felice e idilliaco con Eugenie che, accanto a Brooksbank e mamma, avrebbe trovato ciò che cercava da tempo.