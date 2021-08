Eugenia di York e l’ombra del tradimento: parla la modella sullo yacht con il marito

editato in: da

Matrimonio Eugenia di York e Jack Brooksbank

Dopo che Jack Brooksbank, marito di Eugenia di York, è stato paparazzato su uno yacht a Capri con alcune modelle, un altro scandalo rischia di travolgere la famiglia reale. I tabloid hanno insinuato un possibile tradimento da parte di Jack che, papà da qualche mese di August, avrebbe lasciato a casa la moglie per divertirsi in compagnia di alcune top model.

Se Eugenia non ha voluto commentare la vicenda (ma è stata difesa da mamma Sarah Ferguson), il Mail Online ha raccolto la testimonianza della modella immortalata insieme a Jack. Si tratta di Erica Pelosini, top model e influencer di Instagram, fotografata mentre scherzava e sorrideva con il marito di Eugenia. Erica ha spiegato di essersi messa in topless solamente perché il suo costume si era bagnato e di essersi pentita per questa scelta quando in tanti hanno interpretato male le foto apparse sui tabloid.

“Di solito non mi metto mai in topless, ma il mio bikini si è bagnato e ho deciso di togliermelo – ha confessato -. So che non sembra giusto per Jack e la sua famiglia. Mi sono sentita molto male per loro quando ho visto le immagini di lui circondato da tre donne perché sua moglie non c’era. Questo ha portato le persone a saltare alle conclusioni ed è molto doloroso che le persone pensino questo. Mi dispiace molto se ho causato imbarazzo alla principessa Eugenie e a Jack”.

Jack, come ha spiegato anche Sarah Ferguson, si trovava a Capri per partecipare a un evento sponsorizzato dal marchio di tequila Casamigos. Brooksbank infatti lavora nell’azienda di George Clooney da anni e il viaggio in Italia era programmato da tempo. Di certo però Eugenia non si aspettava di trovarsi coinvolta nei gossip su un presunto tradimento.

“Guardando le immagini, posso capire come possano essere interpretate male – ha aggiunto la Pelosini -. Sono in topless, Maria lo sta abbracciando e anche Rachel è una donna molto bella, ma le persone danno per scontato le cose sbagliate”. La modella infine ha smentito qualsiasi scandalo. “Eravamo lì come amici e colleghi di lavoro – ha concluso -, trascorrendo un meraviglioso pomeriggio sotto il sole italiano. Jack è un mio carissimo amico e lo conosco da diversi anni. È anche un buon amico delle altre due donne. È sconvolgente per me che le persone possano pensare le cose sbagliate”.