George Clooney, Amal e la gravidanza: arriva la smentita ufficiale

editato in: da

George Clooney, la splendida Villa Oleandra a Laglio

Prima l’attesissimo ritorno dopo due anni di assenza nella villa sul Lago di Como, poi il furioso maltempo che ha coinvolto proprio la zona di Laglio e della splendida Villa Oleandra e infine le voci di una seconda gravidanza: George Clooney e Amal sono tra i protagonisti dell’estate italiana, dopo una pausa forzata (causa pandemia) che li ha tenuti per molto tempo lontani dalla loro residenza nel nostro Paese.

Ora che la coppia è tornata a farsi vedere in Italia, i paparazzi restano incollati sulle loro tracce e proprio attraverso le foto si è cercato insistentemente di intravedere un pancino sospetto che indicasse l’inizio di una gravidanza per Amal. Quest’ultima è stata fotografata insieme al marito in abiti informali per un pranzo al Grand Hotel Villa D’Este, e prima ancora la moglie di Clooney era stata immortalata con un abito bianco leggero ed estivo, che secondo alcuni lasciava intravedere proprio le prime forme di una nuova maternità.

George e Amal sono genitori dei due gemelli Alexander e Ella (avuti nel 2017) e le voci di una seconda gravidanza in queste ore si erano fatte insistenti, tanto che molte testate la davano praticamente per certa. Tutto è partito da una fonte che a Ok! USA aveva parlato di una gravidanza in corso che aveva appena superato il terzo mese.

Il Daily Mail però ha pubblicato la smentita ufficiale a riguardo, citando un rappresentante della coppia che ha affermato che “Le storie su Amal Clooney incinta non sono vere”. I due quindi non sono in attesa del terzo figlio. Almeno per ora, la coppia è intenta a godersi i primi anni dei due gemelli e le intenzioni sembrano quelle di provare a trascorrere tutta l’estate sul Lago di Como, con la famiglia praticamente al completo: con loro infatti, oltre ai figli, è stato avvistato anche il cucciolo gigante di San Bernardo, Rosie.

Quanto al maltempo e al fango che ha invaso drammaticamente le zone di Cernobbio, Laglio e Blevio, lo stesso George Clooney è stato visto scendere in campo per aiutare e ha annunciato di voler contribuire alla raccolta fondi per aiutare tutte le persone che purtroppo al momento hanno perso l’abitazione.