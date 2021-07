“Amal aspetta il terzo figlio da George Clooney. Avrebbe superato il primo trimestre”

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a Ok Magazine che "Amal ha già superato il primo trimestre, quindi comincia a vedersi. Presto lo sapranno tutti che è incinta".

Dunque, le voci di una nuova gravidanza di Amal Clooney si fanno sempre più insistenti e questo spiegherebbe anche le premure estreme di George nei suoi confronti. L'attore infatti è stato sorpreso sul molo di Tremezzo mentre aiutava la moglie coi tacchi altissimi a scendere dalla barca, dandole il braccio.

In quell'occasione, Amal, 43 anni, indossava un abito in seta lucida, giallo, con gonna leggermente svasata. È apparsa sorridente e molto serena, accanto alla sua dolce metà.

Che la coppia sia in perfetta sintonia, l'hanno dimostrato anche le numerose dichiarazioni pubbliche di affetto che sia Amal che George Clooney hanno fatto l'una verso l'altro nei mesi successivi al lockdown durante i quali hanno avuto l'occasione di trascorrere parecchio tempo insieme.

Un altro insider ha raccontato a E!News che i Clooney trascorreranno tutta l'estate sul Lago di Como e hanno portato con loro anche Rosie, il loro San Bernardo. Per altro, hanno vissuto in prima persona l'alluvione che si è abbattuto nel comasco. Fango e detriti sono arrivati fino a casa loro, bloccando la porta d'ingresso di Villa Orlanda e arrivando ad accumularsi fino al primo piano. George si è subito adoperato per mostrare il suo sostegno alla popolazione, parlando sia col sindaco sia con diversi volontari.

Nei mesi scorsi Clooney ha parlato più volte della paternità e di come i figli gli abbiano cambiato la vita. Ha raccontato degli scherzi che i gemelli gli fanno e delle birichinate che insegna loro, con buona pace di mamma Amal. Ma ha anche detto che per i suoi piccoli ha voluto nomi classici perché è consapevole che è "difficile essere figli di una persona famosa".

E su sua moglie ha solo parole di grande amore: "Non c'è dubbio che avere Amal nella mia vita ha cambiato tutto per me. Per la prima volta quello che lei è e fa è più importante di quello che riguarda me".