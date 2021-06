Clooney e Amal, l’atteso ritorno sul Lago di Como e il sogno del terzo figlio

editato in: da

George Clooney, il segreto del suo fascino: il taglio dei capelli fai da te

Quello di George Clooney e Amal sul Lago di Como è un ritorno atteso da tempo: per via della pandemia e della situazione mondiale, la coppia mancava dalla loro villa da anni e ora, come dichiarato dal Daily Mail, sono tornati con figli al seguito e progetti per il futuro da mettere in atto.

George Clooney il 6 maggio ha festeggiato il compleanno raggiungendo l’importante traguardo dei 60 anni. Diventato padre dei due gemellini Ella e Alexander quattro anni fa, sembrerebbe intenzionato ad allargare la famiglia con la sua dolce metà Amal. Sono davvero lontani e quasi dimenticati i tempi in cui era considerato lo scapolo d’oro di Hollywood. Una fonte vicina alla coppia avrebbe infatti dichiarato a Us Weekly del sogno comune della coppia di volere un terzo figlio, quale migliore location del Lago di Como per pensare al futuro?

Il Daily Mail ne è sicuro: George e Amal avrebbero raggiunto – nella più totale privacy – la splendida Villa Oleandra sul Lago di Como già da inizio mese, con l’intenzione di festeggiare in Italia il compleanno dei gemellini avvenuto proprio in questi giorni. Inoltre, una fonte vicina alla coppia avrebbe dichiarato a People che

Si tratta della prima volta in due anni che tornano in Italia e sembrano entusiasti di essere tornati. Gli amici che non hanno potuto vedere durante la pandemia sono entusiasti del loro ritorno

L’entusiasmo deve aver sicuramente coinvolto anche i residenti e gli albergatori della splendida zona di Como che, grazie anche al nome di George Clooney, ha visto crescere negli anni l’interesse mediatico nei paraggi, già incantevole e rinomata di suo. Intanto la fonte ha dichiarato che George e Amal si lasciano alle spalle la pandemia con serenità, in quanto

Hanno sempre dato priorità al tempo trascorso in famiglia e sono stati contenti per tutto il tempo extra passato con i bambini.

Durante il soggiorno italiano siamo sicuri che George avrà ancora tempo a sufficienza da dedicare alla sua famiglia e – perché no – pensare concretamente al desiderio di un terzo figlio insieme alla sua splendida compagna Amal Alamuddin, che a febbraio ha festeggiato 43 anni e che è felicemente sposata con l’attore dal 2014.