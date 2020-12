George Clooney felice con Amal, il segreto del loro matrimonio

editato in: da

Quando nel 2014 è arrivato il fatidico giorno sembrava impossibile che George Clooney, ambitissimo scapolo d’oro di Hollywood, potesse convolare a nozze. Eppure la splendida Amal da quel giorno è la sua inseparabile moglie e le loro nozze sembrano proprio non avere neanche un’incrinatura. E recentemente è stato lo stesso attore a rivelare il segreto del loro matrimonio perfetto.

Dopo sei anni insieme, più che un matrimonio quello tra i due sembra una lunghissima luna di miele destinata a non finire, coronata dalla nascita dei due gemelli Alexander ed Ella che oggi hanno 3 anni. Ma a quanto pare neanche le vicissitudini da genitori hanno scalfito il rapporto, tant’è che i due, per stessa ammissione di Clooney, non hanno mai litigato. In una intervista a People l’attore ha confermato quello che sembrerebbe davvero impossibile: neanche la convivenza “forzata” a causa della pandemia li ha fatti cedere di un passo, a differenza di molti amici che sono stati messi a dura prova.

George Clooney parla di Amal come soltanto un uomo davvero innamorato farebbe e da ogni sua parola si percepisce quanto profondo e saldo sia il loro legame. L’attore non perde mai occasione per gridare al mondo quanto si senta fortunato ad averla incontrata, anche per il fatto che lei abbia accettato la sua proposta di matrimonio, sebbene l’episodio sia stato a dir poco esilarante.

Ma ad unire Clooney e la bella Amal non è soltanto l’amore. La coppia condivide tanti interessi e in particolare un altruismo che li rende a tutti gli effetti una coppia davvero speciale. I due, infatti, sono conclamati filantropi e hanno contribuito (e contribuiscono) a numerose cause umanitarie. Passione comune che, come ha affermato lo stesso Clooney, ha rafforzato il loro rapporto tenendoli con i piedi per terra. George e Amal lavorano insieme per la Clooney Foundation for Justice (CFJ), con la quale si battono per i diritti delle persone emarginate e perseguitate da governi autoritari, ma anche per quelli dei rifugiati e dei bambini alla quale è stata negata un’infanzia.

Le parole di George Clooney sono una continua dichiarazione d’amore nei confronti di Amal, la donna che gli ha fatto mettere la testa a posto dopo tanti flirt e relazioni più o meno note (ricordiamo quella con Elisabetta Canalis). Come ha affermato da lui stesso, da giovane diceva sempre di non volersi sposare, di non voler avere figli e di essere soddisfatto della sua vita. L’incontro con Amal, però, lo ha fatto ricredere e grazie a lei ha capito quanto la sua vita fosse in realtà vuota. Da allora tutto è cambiato.