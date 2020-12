George Clooney rivela quello che sua moglie Amal non sopporta di lui

editato in: da

George Clooney: la moglie Amal, le ex fidanzate, la carriera

George e Amal Clooney sono una coppia formidabile, ma c’è qualcosa che la moglie della star proprio non sopporta di lui: la barba lunga. Amal non la soffre, le dà fastidio e a fatica l’ha tollerata mentre suo marito stava girando The Midnight Sky.

A rivelare il punto debole del suo matrimonio è lo stesso Clooney che ultimamente si sta lasciando andare a parecchie confidenze, come quando ha raccontato di essere rimasto chiuso in casa da marzo per paura che suo figlio Alexander, che ha l’asma, potesse contrarre il Covid. O come quando ha confermato di aver donato un milione di dollari a testa a14 amici che lo hanno aiutato quando era in difficoltà.

Ora toccano le confidenze intime e George confessa quello che faceva arrabbiare Amal mentre lui girava il suo ultimo film, The Midnight Sky, per il quale per altro è finito pure in ospedale. Insomma, Clooney ha creato parecchio disagio in sua moglie, facendosi crescere la barba folta. Non si è trattato di un capriccio o del desiderio di cambiare look, ma l’attore si è trovato costretto a non radersi per esigenze di copione.

Un dettaglio che a quanto pare ha creato malumore in famiglia. Infatti, Amal non era la sola a non sopportare la barba lunga della sua dolce metà, anche la figlia Ella, 3 anni e gemella di Alexander, proprio non le piaceva. E quando finalmente George Clooney se l’è tagliata, le due donne della sua vita sono state felici.

La star di Hollywood racconta questo tenero dettaglio della sua vita privata durante il Today show australiano: “Forse il giorno più felice per mia moglie e mia figlia è stato quello in cui mi sono tagliato la barba”. Al contrario suo figlio Alexander la adorava e si divertiva a nascondervi dentro degli oggetti. E ha aggiunto: “Mio figlio mi prendeva per la barba e mi tirava giù la testa per parlarmi, quindi gli è piaciuta molto“.

Oltre alla barba, per il suo nuovo film Clooney ha subito un’impressionante trasformazione fisica che appunto gli è costata un ricovero in ospedale. “Ho trascorso l’estate in Italia mangiando zuppa di lenticchie e allenandosi tre volte al giorno. Ho perso 11 chili perché volevo che il mio personaggio fosse emaciato”.