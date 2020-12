George Clooney finisce in ospedale: dimagrito troppo velocemente e stupisce con Amal

editato in: da

George Clooney è finito in ospedale, lo ha rivelato lui stesso, a causa del suo ultimo film. La star di Hollywood ha infatti spiegato di essere dimagrito di 11 chili per interpretare il ruolo di un sopravvissuto a un disastro mondiale in The Midnight Sky.

La perdita di peso però è avvenuta troppo rapidamente, costringendo Clooney a un ricovero in ospedale. “Ho cercato di perdere peso troppo velocemente e non mi sono preso cura di me”, ha raccontato l’attore che si è calato nei panni di Augustine Lofthouse, astronauta malato di cancro, per il film di cui è anche regista. “Ci sono volute settimane perché le cose funzionassero, ma quando fai il regista hai bisogno di energie”, ha spiegato George al Daily Mirror.

Dopo essere stato portato d’urgenza in ospedale quattro giorni prima che iniziassero le riprese, a George è stata diagnosticata una pancreatite, si tratta di una patologia del pancreas che insorge in genere in seguito a un’infiammazione dell’organo stesso. Se trascurata, potrebbe comportare diverse conseguenze, ma Clooney è stato dimesso in pochi giorni dalla clinica.

Il dimagrimento non è stato l’unico cambiamento fisico cui si è sottoposto Clooney per questo ruolo. “Mi è cresciuta una barba, folta e brutta”, ha commentato George. “Mio figlio era contento perché poteva nasconderci cose impensabili che non avrei trovato finché non fossi arrivato al lavoro. Mentre mia moglie Amal e mia figlia sono state felici quando me la sono tagliata”. Recentemente Clooney ha per altro svelato che il suo segreto di bellezza è tagliarsi i capelli da solo.

George e Amal sono sposati dal 2014 e hanno due gemelli, Alexander ed Ella. Clooney ha stupito tutti partecipando a Daily Pop, con una proposta che sua moglie difficilmente accetterà, fare un reality sulla loro famiglia, in stile Kardashian.

Naturalmente, Clooney stava scherzando, ma i fan della star all’idea sono elettrizzati, pronti a non perdersi nemmeno un secondo della vita privata del loro beniamino