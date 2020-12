George Clooney, la proposta ad Amal che gli ha cambiato la vita. E i gemelli fanno disperare

editato in: da

George Clooney: la moglie Amal, le ex fidanzate, la carriera

Che Amal abbia cambiato la vita a George Clooney, questo è chiaro a tutti. Ma ora la star di Hollywood ha svelato il momento preciso in cui l’avvocato ha trasformato per sempre lo scapolo d’oro che nessuna, nemmeno la bellissima Elisabetta Canalis, è riuscita a conquistarlo per sempre.

George Clooney, ospite al programma CBS Sunday Morning, ha raccontato di quando ha fatto la proposta di matrimonio ad Amal, un momento un pochino imbarazzante, visto che la futura signora Clooney ha impiegato 20 minuti prima di rispondergli. George ha una spiegazione molto logica per questa titubanza: “Non abbiamo mai parlato di matrimonio quando ci frequentavamo, e gliel’ho chiesto di punto in bianco”. Ecco il motivo del tentennamento.

Ricorda Clooney: “Le ci è voluto molto tempo per dire di sì. Sono stato in ginocchio per, tipo, 20 minuti. Alla fine le ho detto: ‘Mi sta per uscire l’anca’”. E questo deve averla convinta a rispondere, ovviamente “sì”. I due sono convoltati a nozze nel 2014 con una fastosa cerimonia durata più giorni nella splendida cornice di Venezia.

E poi arriva la dichiarazione d’amore più bella: “Non c’è dubbio che avere Amal nella mia vita abbia cambiato tutto per me”. “Non c’è dubbio. Era la prima volta che tutto quello che faceva e tutto di lei era infinitamente più importante di qualsiasi cosa che riguardasse me”. Dunque, le voci di divorzio sono definitivamente tramontate. Recentemente Clooney ha raccontato di come la moglie gli sia sempre accanto, anche quando ebbe un terribile incidente.

Un altro cambiamento importante nella vita di Clooney è l’arrivo dei gemelli, Alexander ed Ella, che oggi hanno tre anni, i piccoli sono nati il 6 giugno 2017 e a detta di papà sono fantastici. Solo che George si aspettava un figlio, non due. Quando il ginecologo li avvisò della gravidanza gemellare, Clooney racconta di essere rimasto in silenzio a fissare per 10 minuti “il documento”, presumibilmente l’ecografia. Era del tutto impreparato ad avere due bambini subito, si sentiva già vecchio per uno. “Ma ora sono così felice di avere entrambi. Sono incredibili”.

Pare che i gemelli, nonostante la tenera età, diano del filo da torcere a mamma e papà. Clooney infatti ha raccontato, intervenendo al Jimmy Kimmel Live, che i piccoli parlano perfettamente italiano, mentre lui e Amal quasi nulla. Dunque, hanno fornito ai bambini uno strumento da usare contro di loro.

Alexander ed Ella pare usino l’italiano quando vogliono ribellarsi ai genitori. George ha confessato infatti: “Abbiamo fatto una cosa veramente sciocca: loro parlano italiano correttamente, ribadisco, un corretto italiano, a tre anni. Ma io non parlo italiano e mia moglie neanche, quindi li abbiamo armati con una lingua”. “Se dico ‘andate a mettere in ordine la vostra stanza’ loro rispondono ‘Eh, papa stranzo (Clooney imita l’accento italiano ndr)”.

Poi la star ha raccontato qualche dettaglio della vita in lockdown. Ad esempio è lui lo chef di casa, perché Amal non sa cucinare. E poi ha rivelato che si taglia i capelli da solo da 25 anni: “I miei capelli sono davvero come paglia. Quindi è facile tagliarli, non puoi commettere gravi errori. I miei tagli richiedono letteralmente due minuti”.

Ultimamente Clooney ha fatto notizia per aver regalato un milione a testa a 14 amici che lo aiutarono a inizio carriera, in un momento di difficoltà.