Charlene di Monaco: il silenzio dopo l’operazione e i dubbi su Alberto

Charlene, l’assenza che fa rumore: la famiglia di Monaco al fianco di Alberto

Il silenzio dopo l’operazione e i dubbi sul matrimonio con Alberto: il futuro di Charlene di Monaco continua ad essere un enigma, soprattutto dopo che la principessa ha scelto di non pubblicare più nulla su Instagram. Gli ultimi aggiornamenti risalgono all’inizio di agosto, quando l’ex sportiva aveva postato alcune foto che mostravano la sua metamorfosi lontano dal Principato.

Collane etniche, smokey eyes e sguardo deciso: negli scatti Charlene appariva molto diversa dalla riservata moglie di Alberto. Le foto, realizzate per una campagna in difesa dei rinoceronti, arrivavano dal Sudafrica dove l’ex nuotatrice si trova ancora adesso. Da mesi infatti Charlene è nella sua terra d’origine, lontana dai figli, i gemelli Jacques e Gabriella, ma soprattutto da Alberto.

Secondo molti la sua sarebbe stata una vera e propria fuga dal Palazzo. La principessa avrebbe abbandonato il Principato per capire cosa fare di fronte a una crisi matrimoniale che non riesce più a gestire. Per i magazine francesi e tedeschi, dietro la scelta di volare in Sudafrica ci sarebbero i continui tradimenti di Alberto che Charlene non riuscirebbe più a sopportare, ma soprattutto una vita a Corte, con doveri e imposizioni, che le avrebbe regalato solo infelicità.

Note ufficiali (e la stessa Charlene) hanno affermato che la principessa non può tornare a Monaco per via di alcuni problemi di salute. Un’infezione infatti ha costretto l’ex campionessa a restare in Sudafrica e a subire ben tre operazioni. L’ultima lo scorso 13 agosto, seguita da un comunicato di Alberto in cui il reale ha tentato di rassicurare tutti e ha affermato che presto raggiungerà la moglie per assisterla durante la convalescenza. Parole che però sono state seguite da un lungo silenzio e da dubbi sempre più insistenti sul rapporto fra i due coniugi che, a detta di numerose fonti, sarebbe arrivato al capolinea.

Nel frattempo l’enigma resta e il silenzio di Charlene, reduce dalla sua terza operazione, non fa che renderlo ancora più difficile da sciogliere. Con molta probabilità, come anticipato da diversi tabloid, sarà proprio lei, fra qualche mese (probabilmente ottobre), a svelare il divorzio da Alberto. Un annuncio che potrebbe arrivare in coincidenza con il ritorno della principessa nel Principato di Monaco.