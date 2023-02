Sanremo 2023, Loredana Errore: “Il mio grazie speciale”. Ma al Festival succede di tutto

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look dell’8 febbraio, seconda serata: Fagnani da “belva” a principessa

Il Festival di Sanremo 2023 è entrato nel vivo. I 28 Big si sono esibiti tutti e già si fanno le prime stime di chi potrà salire sul podio sabato 11 febbraio quando la kermesse canora terminerà.

Secondo il vocal coach Giancarlo Genise hanno grandi chance di portare a casa la vittoria Marco Mengoni e Lazza, mentre Giorgia ha tradito le attese sperimentando un brano Parole dette male che si differenzia troppo dal suo stile. Loredana Errore (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA), che ha commentato per noi anche la prima serata del Festival, invece ringrazia in modo speciale Morandi, Ranieri e Al Bano perché tra gli altri sono loro ad averla incoraggiata a fare la cantante.

Fonte: Ufficio stampa

Festival di Sanremo, dal caso Fedez alle accuse di Paola Egonu

In attesa di ascoltare nuovamente i Big in gara (LEGGI LA SCALETTA DELLA TERZA PUNTATA), intorno al Festival sta succedendo di tutto. Dopo la scenata folle di Blanco, anche Fedez provoca con una canzone non autorizzata e strappa la foto del viceministro Bignami. La reazione della Rai è pronta. Si dissocia dal rapper che con la sua trovata adombra anche la moglie Chiara Ferragni, diva incontrastata della prima serata del Festival e attesa per l’appuntamento finale.

Stefano Colletta, direttore di Rai1, è intervenuto direttamente sulla vicenda Fedez: “A nome della Rai e dei vertici mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la sua performance ha rappresentato, soprattutto nella gestualità”. Anche se il ruolo del rapper a Sanremo continuerà ad essere importante.

Intanto sul palco dell’Ariston come terza co-conduttrice arriva Paola Egonu che in conferenza stampa afferma senza mezzi termini: “L’Italia è un Paese razzista”.

Loredana Errore commenta la seconda serata di Sanremo 2023

Come hai trovato Francesca Fagnani come co-conduttrice? E i suoi look?

È stata un po’ diversa la sua presenza, trovo che abbia portato un messaggio particolarmente importante come quello letto nella prima serata dedicato ai ragazzi delle carceri minorili coniugando semplicità ed impegno. I look mi sono piaciuti.

Ora che abbiamo sentito tutti i brani in gara, quale ti ha colpito di più?

Devo dire che mi piacciono se non tutti quasi perché sono diversi tra loro.

Il momento top della seconda serata per te?

L’indimenticabile potenza dei tre special guest, Al Bano, Ranieri e Morandi. Grazie perché quando sognavo di cantare, loro insieme ad altri erano le mie muse ispiratrici. Che voce, che talenti anche avendo compiuto la maggiore età. Complimenti e grazie.