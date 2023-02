Sanremo 2023, Loredana Errore: “La scena è stata devastante”

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look del 7 febbraio, prima serata: Chiara e l’abito contro l’odio

La prima serata di Sanremo 2023, andata in onda martedì 7 febbraio, non disatteso le aspettative. Amadeus, con le sue giacche raffinate firmate Gai Mattioli, è stato come sempre un perfetto padrone di casa.

Gianni Morandi al suo fianco è stato perfetto come co-conduttore e memoria della canzone italiana con oltre 500 brani cantati nella sua lunghissima carriera. Un grande anche quando ha affrontato il post scenata di Blanco, spazzando il palco dell’Ariston e lanciando quella frase che è stata davvero lungimirante: “Con tutte le cose belle che abbiamo ascoltato, domani parleranno solo di quello che è successo con Blanco”. E in effetti non ha avuto tutti i torti. La sua frase è stata profetica.

Poi naturalmente gli abiti di Chiara Ferragni hanno dato un tocco di glamour non privo di riflessioni. Tutti firmati Dior, tutti contenevano un messaggio speciale. Questo è stato il primo assaggio di quello che ci aspetta a Sanremo 2023.

Sanremo 2023, cosa ci aspetta nella seconda serata

In attesa di vedere la seconda serata (LEGGI LA SCALETTA) che vedrà affianco ad Amadeus Francesca Fagnani, Loredana Errore (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA) ci racconta il suo Sanremo, le emozioni che ha provato ascoltando i primi 14 Big in gara e il momento che l’ha più emozionata.

Sanremo 2023, Loredana Errore commenta la prima serata

Ti è piaciuta Chiara Ferragni come co conduttrice?

Si, posso dire che una scelta come quella di Chiara Ferragni come co conduttrice, abbia dato la possibilità di far vedere il Festival anche a giovanissimi che ormai attraverso i social, diventano un pubblico numeroso nuovo e assolutamente decisivo per l’indice di gradimento.

Qual è il momento che più ti ha emozionato della gara?

Il momento dedicato ai 75 anni della nostra Costituzione, è stato davvero emozionante l’ingresso del presidente Mattarella al Teatro Ariston e sentire poi le parole di Roberto Benigni.

Cosa ne pensi di quanto accaduto con Blanco?

Purtroppo la scena di Blanco è stata devastante. Non volevo credere a ciò che stavo vedendo, vedere dare calci, veder volare quelle rose a colpi di pedate, è stato veramente molto triste e spiacevole.

Tutti sono dunque concordi sul giudizio per il modo in cui si è comportato Blanco. Anche il vocal coach, Giancarlo Genise, ha bocciato su tutti i fronti quello che è accaduto, suggerendo di passarlo sotto silenzio il prima possibile. Mentre sui cantanti in gara ha già le idee chiare, almeno nei confronti dei 14 Big che si sono già esibiti, Marco Mengoni vince su tutti.