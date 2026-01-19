Antonio Incalza è Fucariello: “Sono orgoglioso di far parte di Gomorra – Le Origini”

Nato nel 2015 Antonio Incalza è l'attore più giovane di "Gomorra - Le Origini" e ci ha raccontato come ha vissuto il set e cosa vuole fare da grande

Marco Ghidelli - Ufficio stampa Sky Antonio Incalza in "Gomorra - Le Origini"

Classe 2015, Antonio Incalza è il più giovane interprete di Gomorra – Le Origini, il prequel in sei episodi dell’epica saga crime Sky Original tratta dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano.

Antonio frequenta la quinta elementare a Napoli e studia recitazione nella scuola diretta da Peppe Mastrocinque, la PM5 Talent. Dopo aver esordito con un piccolo ruolo nel film Il Treno dei Bambini, ha deciso di continuare a recitare – come ci ha raccontato- perché gli è piaciuto molto. Così è arrivata la grande opportunità di entrare a far parte di Gomorra – Le Origini. E questo lo ha reso molto orgoglioso, perché ha dimostrato di essere abbastanza bravo per far parte di un progetto così importante.

PM5 Talent

Nella serie Antonio Incalza interpreta il ruolo di Fucariello, un orfanello sempre alla ricerca di qualche guaio e di qualcosa da mettersi nello stomaco. Insieme a Manuele, Lello e Toni, fa parte del gruppo degli inseparabili amici di Pietro, che insieme si ritrovano a vivere le avventure più rocambolesche.

Ci racconti chi è Fucariello in Gomorra – Le Origini?

Fucariello è un ragazzo che cresce in un ambiente difficile. Ha delle origini complicate e deve imparare presto a cavarsela da solo. È un personaggio giovane, ma già molto segnato da quello che vive intorno a lui.

Qual è stata la cosa che ti è piaciuta di più sul set?

Il fatto che si è creata subito una famiglia. C’era molta sintonia tra tutti noi, una specie di fratellanza. Questo ha reso tutto più bello e più facile.

Invece, qual è stata la scena o il momento più difficile?

Una scena con una gru e una macchina da presa sopra che a volte non riprendeva bene. Abbiamo dovuto rifarla più volte, ed è stato un po’ faticoso.

Marco Ghidelli - Ufficio stampa Sky

Sei l’attore più giovane di Gomorra – Le origini, ti hanno dato qualche consiglio prezioso sul set?

Sì, Marco [D’Amore, il regista della serie ndr] mi ha detto di credere sempre in me stesso, di non smettere mai di avere fiducia in quello che faccio e di avere sempre speranza.

Conoscevi già Gomorra prima di entrare nel cast?

Sì, l’avevo già vista.

Quanto ti sei sentito orgoglioso di far parte di questo progetto?

Moltissimo. Ero molto orgoglioso di me e felice perché sono stato abbastanza bravo da poter fare Gomorra.

Ti ricordi come ti è arrivata la proposta per Gomorra – Le Origini?

Ho fatto i casting, poi dei self tape, e alla fine mi hanno scelto per interpretare Fucariello.

Marco Ghidelli - Ufficio stampa Sky

Com’è nata la tua passione per la recitazione?

Da quando ho fatto Il treno per bambini. Mi è piaciuto subito tantissimo e ho voluto rifarlo ancora.

Pensi di continuare a recitare?

Sì.

Hai una serie preferita, oltre a Gomorra?

Stranger Things.

E un film preferito?

Jurassic Park.

Hai un attore preferito? Con chi ti piacerebbe recitare?

Ci sono tanti attori che mi piacciono, è difficile sceglierne uno solo.

Prodotta da Sky Studios e da Cattleya – parte di ITV Studios, Gomorra – Le Origini, creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, con la regia e la supervisione di Marco D’Amore, dal 9 gennaio è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.