Fonte: Ufficio Stampa Marco D'Amore è il regista dei primi quattro episodi di Gomorra - Le Origini

Sono terminate le riprese di Gomorra – Le origini, una serie che possiamo già definire tra le più attese della prossima stagione televisiva. Difficile replicare il grandioso successo internazionale del prodotto originale, ma Marco D’Amore, regista di alcuni episodi e co-sceneggiatore, ci ha provato con grande passione.

Gomorra – Le origini, la trama

La trama della serie prequel di Gomorra si apre nel 1977. Ruota intorno alla figura di un giovanissimo Pietro Savastano. Un ragazzo figlio di nessuno, che cresce in una famiglia povera che non è la sua. È stato accolto lì, tra i vicoli di Secondigliano, e cresce in strada.

Sopravvive come può, sognando un benessere futuro che il mondo intorno a lui gli preclude. In questa storia si analizza la perdita dell’innocenza del protagonista, fianco a fianco con i suoi fratelli e amici di sempre. La telecamera indugia su di loro, svelandone ambizioni e sentimenti. Spazio anche per l’amore, folle e appassionato come tutti loro.

Un racconto che ci porta poi all’ingresso nel mondo della criminalità, segnato dall’incontro con Angelo, detto ‘A Sirena, ovvero il reggente di Secondigliano. Pietro verrà così catapultato in un mondo di violenza, alleanze e tradimenti. Ben presto la vita scelta gli presenterà un conto salato.

Riprese concluse a Napoli

Gomorra – Le Origini è una serie prodotta da Sky Studios e Cattleya. Vanta sei episodi e racconta la storia dell’ascesa del giovane Don Pietro Savastano. È tornato sul set Marco D’Amore ma con un ruolo differente. Ovviamente non interpreterà il suo storico personaggio, l’immortale, ma è stato regista dei primi quattro episodi, supervisore artistico e co-sceneggiatore.

Data d’uscita

Gli appassionati di Gomorra dovranno avere ancora un po’ di pazienza. La serie prequel infatti sarà disponibile a partire dalla prossima stagione televisiva. In parole povere, l’attesa durerà fino a gennaio 2026. Sarà disponibile su Sky per tutti i clienti. Al tempo stesso, però, potrà essere apprezzata anche da tutti gli abbonati di Now, per una visione esclusivamente in streaming su qualsiasi dispositivo.

Gomorra – Le origini, il cast

Napoli è una città complessa e molto stratificata negli anni ’70. È una realtà in costante trasformazione, ignara della strada che intraprenderà. Luca Lubrano è il giovane protagonista, interprete di Pietro Savastano. Un ragazzo inquieto che ignora che un giorno diventerà un boss di camorra.

Fonte: Ufficio Stampa

Ecco il resto del cast protagonista:

Angelo ‘A Sirena – Francesco Pellegrino (malavitoso carismatico, al servizio del clan dei Villa);

‘O Paisano – Flavio Furno (malavitoso detenuto in carcere, dove raccoglie “fedeli” per una camorra nuova, priva di schiavi e capi);

Imma – Tullia Venezia (brava ragazza, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di studiare in America);

Mimì – Antonio Buono;

Tresette – Ciro Burzo;

Macchietta – Luigi Cardone;

Lello – Antonio Del Duca;

Manuele – Mattia Francesco Cozzolino;

Toni – Junior Rancel Rodriguez Arcia;

Fucariello – Antonio Incalza;

Michele Villa ‘O Sant – Renato Russo (erede al trono del club Villa);

Don Antonio Villa – Ciro Capano (boss del clan Villa);

Corrado Arena – Biagio Forestieri (re del contrabbando di sigarette);

Annalisa Magliocca – Fabiola Balestriere (futura Scianel);

Anna – Veronica D’Elia (sorella di ‘O Paisano).

Le location

Gomorra – Le Origini è stato girato prevalentemente a Napoli. Nello specifico cast e troupe si sono interessati al quartiere San Giovanni a Teduccio. Le riprese si sono poi spostate nella vicina città di Portici. Ogni ambito è stato poi modificato per ricreare un’atmosfera anni ’70 il più realistica possibile.