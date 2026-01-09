Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Gomorra - Le Origini, anticipazioni dei primi episodi

La conclusione di Gomorra ha lasciato migliaia di fan orfani di un prodotto che ha fatto la storia della televisione italiana. Piaccia o meno, infatti, la serie ha riscosso un successo internazionale quasi senza precedenti.

Si torna ora in quel mondo ma con un prequel, raccontando la fase precedente la presa del potere. Sguardo rivolto all’innocenza perduta, all’introduzione al male e alla scalata al successo in una società parallela, che vive nell’ombra.

Gomorra – Le Origini debutta venerdì 9 gennaio in esclusiva su Sky (visibile anche in streaming su Now). Gli spettatori vengono condotti alle radici della saga, seguendo il racconto della nascita del mito di Pietro Savastano. Al tempo non era ancora Don e la sua Napoli era quella del 1977.

Il giovane Pietro Savastano

Quella che ci viene mostrata è una Napoli povera e in trasformazione, colma di coni d’ombra nei quali la criminalità dilaga. Dal contrabbando delle sigarette al giro della droga, con l’eroina che sta per fare il suo esordio sul mercato. Tutto ciò si pone a sfondo di una storia che parla d’ambizione e sfrenato desiderio di potere, ma soprattutto del prezzo elevato da pagare per tutto ciò.

In Gomorra – Le Origini conosciamo Pietro, ragazzo inquieto che sogna un futuro diverso per sé e la sua famiglia. La strada gli suggerisce una sola via da poter seguire, circondato da un gruppo di amici pronti a tutto per scalare la piramide della camorra.

L’incontro con Angelo ‘A Sirena rappresenta il primo passo dentro un mondo dove nulla è offerto gratuitamente. Ogni scelta è cruciale e le sue conseguenze potrebbero essere letali. Quello di Pietro non è però il solo nome ben noto al pubblico. Trova spazio infatti anche Imma, suo grande amore che, i fan sanno, diventerà un giorno sua moglie. Questo sentimento, folle e appassionato, cambierà per sempre la vita di entrambi.

Cast, regia e ispirazione

Sappiamo che dietro la macchina da presa c’è Marco D’amore, che ha diretto i primi quattro episodi. Il progetto porta la sua firma dalla A alla Z, avendo anche ricoperto il ruolo di supervisore artistico e co-sceneggiatore.

Un ritorno fortemente voluto per lui, che ha ricoperto il ruolo cardine di Ciro Di Marzio. Ultimi due episodi affidati invece alla regia di Francesco Ghiaccio. Per quanto riguarda la realizzazione della sceneggiatura, gli autori sono in totale quattro, con Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli che hanno affiancato Roberto Saviano.

Ecco invece il cast protagonista della serie prequel:

Luca Lubrano – Pietro Savastano;

Francesco Pellegrino – Angelo ‘A Sirena;

Flavio Furno – O’ Paisano;

Tullia Venezia – Imma.

Episodio 1-2, la trama

Nei primi due episodi di Gomorra – Le Origini, un furto alla bisca gestita da Angelo per conto dei Villa trascina Pietro in una spirale di violenza per la quale non è pronto. Costretto a cercare una via di fuga, si ritrova a un bivio voluto dal destino. Un incontro inatteso cambia la sua vita per sempre.

Intanto, in carcere, ’O Paisano inizia a costruire il suo seguito, tra parole profetiche e sfide sempre più pericolose. È l’inizio di una storia che non fa sconti e che, episodio dopo episodio, mostra come nasce un boss: non da un destino scritto, ma da una serie di scelte impossibili da dimenticare.

