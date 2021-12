Gomorra, il gran finale: trama, foto, dove e quando vederlo

Da venerdì 17 dicembre sarà possibile vedere gli ultimi due episodi di Gomorra, la serie che ha conquistato non solo l’Italia, ma ha collezionato un successo internazionale negli anni. Dopo una grandissima attesa, finalmente l’ultimo appuntamento con la serie tv che ha raggiunto un pubblico vastissimo nel corso degli anni. Gomorra è entrata nel cuore delle persone anche e soprattutto all’interpretazione degli attori che ne hanno preso parte come Marco D’Amore e Salvatore Esposito.

Il 9° episodio di Gomorra, la serie

Diretto da Marco D’Amore (Ciro, in Gomorra), il penultimo episodio del gran finale racconta di come Genny cerchi di scoprire dove sia finito suo figlio; mentre rassicura sua moglie Azzurra sul fatto che appena Pietro tornerà a casa andranno via tutti e tre insieme, lontano e in sicurezza, non ha la minima idea che il piano di Ciro e Nunzia è quello di impedirgli la fuga.

Il 10° e ultimo episodio, il gran finale di Gomorra

Grandissima tensione per il gran finale di Gomorra che andrà in onda venerdì 17 dicembre. L’episodio è stato diretto da Claudio Cupellini, e racconta un momento di enorme stress per i protagonisti, soprattutto per Genny che non sa più cosa fare per assicurarsi l’incolumità di sua moglie Azzurra e suo figlio Pietro, ed è disposto a fare qualsiasi cosa affinché Ciro l’aiuti.

Ciro, però, non fa promesse. Allo stesso tempo, Nunzia prende con sé Azzurra, come garanzia, e le cose si complicano decisamente. L’ultima spiaggia per Genny, pur di riavere suo figlio, è quello di partire con Ciro per un ultimo viaggio.

L’ultima stagione di Gomorra è stata girata tra Napoli, Roma e Riga, ed è stata scritta da Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Un successo per la serie che ha deciso di regalare al grande pubblico un finale di stagione tanto atteso e che andrà in onda in prima visione venerdì 17 dicembre su Sky Atlantic, alle ore 21:15.

Gomorra, il successo internazionale

Dal suo debutto su Sky nel 2014, Gomorra ha collezionato un successo dopo l’altro, raggiungendo un vastissimo pubblico da ben 190 Paesi nel mondo. La storia di Genny, Ciro, Don Pietro, Donna Imma, Scianel, solo parte dei personaggi che hanno ricevuto il grande amore delle persone nonostante raccontino una realtà cruda e illegale.

Il lavoro di Gomorra, negli anni, è stato soprattutto quello di mostrare che esiste nella società una parte per niente sana in cui ognuno cerca di mangiare l’altro senza scrupoli; e, per quanto la bravura degli attori abbia portato ad amare i personaggi, a compatirli (a volte) o entrare in empatia con loro, alla fine la serie ricorda cos’è la criminalità, al di là di tutto.