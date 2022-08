Aforismi e frasi famose sui cani, i migliori amici dell’uomo

Fonte: iStock Citazioni e aforismi famosi sui cani

Il cane discende dal lupo, animale selvatico che vive nei boschi, ma è sicuramente più docile e “coccoloso”, perché abituato a vivere in casa a stretto contatto con le persone. Oggi spesso viene trattato come un vero e proprio componente della famiglia, quasi come un figlio in più per mamma e papà.

Il cane è comunque il primo animale che l’uomo ha addomesticato, si affeziona parecchio al suo padrone, e non lo tradisce mai. È dolce e intelligente, in grado di comunicare con gli esseri umani, pur non avendo il dono della parola. Ci sono in tutto circa duecento diverse razze, ognuna con le sue caratteristiche estetiche e caratteriali. Vediamo alcune delle più belle e profonde citazioni famose che DiLei ha scelto, dedicate ai cani.

Frasi sui cani: le più famose

Il cane è l’animale domestico per eccellenza, il primo in assoluto che nella storia dell’umanità ha iniziato a vivere a stretto contatto con l’uomo, imparandone le abitudini e ad essergli fedele sempre. Non per nulla si dice che “il cane è il miglior amico dell’uomo”; il rapporto che si crea con il padrone è unico e indissolubile. E allora, per celebrare queste bestiole così dolci, vediamo alcune delle citazioni più famose sui cani, scelte da DiLei:

I cani hanno bisogno di annusare il terreno: è il loro modo di tenersi aggiornati sui fatti d’attualità. Il terreno è un gigantesco giornale per cani, contenente tutti i tipi di notizie canine dell’ultima ora, che, se sono particolarmente urgenti, proseguono nel terreno successivo. (Dave Barry)

Uno crede di portare fuori il cane a fare pipì mezzogiorno e sera. Grave errore: sono i cani che ci invitano due volte al giorno alla meditazione. (Daniel Pennac)

Chi non ha avuto un cane non sa cosa significhi essere amato. (Arthur Schopenhauer)

Il solo posto al mondo in cui si può incontrare un uomo degno di questo nome è lo sguardo di un cane. (Romain Gary)

Il cane è il modo di Dio per insegnarci ad amare. (Fabrizio Caramagna)

E l’antica amicizia, la gioia di essere cane e di essere uomo tramutata in un solo animale che cammina muovendo sei zampe e una coda intrisa di rugiada. (Pablo Neruda)

La vita dei cani è troppo breve. Questa è la loro unica, vera colpa. (Agnes Sligh Turnbull)

Il cane è un gentiluomo. Spero di andare nel suo paradiso, non in quello degli uomini. (Mark Twain)

Io ero la tua religione, ero la tua gloria… Se tu potessi sapere, o mio caro cane, quanto il tuo dio è triste per la tua morte… Gli dei piangono quando muore il cane che gli leccò la mano. (Miguel de Unamuno)

Il sentimento per i cani è lo stesso che nutriamo per i bambini. (Sigmund Freud)

I cani non hanno che un difetto: credono agli uomini. (Elian J. Finbert)

Siamo soli, assolutamente soli su questo pianeta fortuito; e fra tutte le forme di vita che ci circondano non una, tranne il cane, ha stretto alleanza con noi. (Maurice Maeterlinck)

Il naso di un cane è un prodigio di ingegneria, e ci rammenta che là fuori esiste un mondo che non ci sarà mai dato di conoscere, almeno non come esseri umani. (Roger Caras)

La riconoscenza è una malattia del cane non trasmissibile all’uomo. (Antoine Bernheim)

Se raccogliete un cane magro e affamato e lo rifocillate, non vi morderà. Questa è tutto la differenza tra un cane e un uomo. (Mark Twain)

Ogni mattina il mio devoto cane presso la sedia silenzioso aspetta, finché io lo saluto con una carezza. Mentre questo leggero omaggio riceve, di gioia il suo corpo trasale. Fra tutte le creature mute, lui solo, penetrando il velo del bene e del male, ha visto l’uomo per intero. (Rabindranath Tagore)

Nessuno come un cane sa apprezzare la straordinarietà della tua conversazione. (Christopher Morley)

E quando affondiamo il viso tra le mani, augurandoci di non essere mai nati, i cani non si drizzano in tutta la loro altezza, osservando che ce la siamo voluta, e neppure si augurano che ci serva di lezione, ma si avvicinano a passi felpati, appoggiando la testa sulle nostre ginocchia… e lui alza la testa con i suoi grandi occhi sinceri, per dirti con lo sguardo: “Ebbene, ci sono sempre io lo sai. Andremo per il mondo insieme ci sosterremo sempre a vicenda, non è vero?” (Jerome Klapka Jerome)

Non c’è fedeltà che non tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane. (Konrad Lorenz)

I cani non mentono su ciò che provano, perché non possono mentire sulle emozioni. Nessuno ha mai visto un cane triste che fingesse di essere felice. (Jeffrey Moussaieff Masson)

Se un cane, dopo averti guardato in faccia, non ti corre incontro, dovresti andare a casa e farti un esame di coscienza. (Woodrow Wilson)

Guardate gli occhi di un cane che dorme e vergognatevi della vostra profonda filosofia. (Elias Canetti)

Film sui cani: le citazioni più belle

Chiunque abbia mai avuto un cane lo può dire: è il compagno ideale, migliora la vita di chiunque. È impegnativo, certo, ma quanto è bello amare e essere amati dal proprio pelosetto a quattro zampe? Un affetto che non ha paragoni, ineguagliabile. Il cane è un compagno fidato, lo è per i più piccoli e giovani nei momenti di gioco e di svago, ma anche per gli anziani, li aiuta a combattere la solitudine e a sentirsi sempre utili e importanti per qualcuno.

Nessun essere umano è in grado di guardarti come fa il tuo cane, per lui sei la sua unica ragione di vita. Sono tanti i film dedicati ai cani, che raccontano il rapporto profondo che li unisce al loro padrone; DiLei ha scelto alcune delle più belle frasi prese da film e cartoni animati famosi:

Non ho mai conosciuto mio nonno. È morto quando ero piccolissimo. Ma, quando mi parlano di lui e di Hachi, io sento di conoscerli. Loro mi hanno insegnato il valore della fedeltà. Ora so che non bisogna mai dimenticare chi si è amato. È per questo che Hachi sarà per sempre il mio eroe (Hachiko)

Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti fermati… Un bastone marcio per lui è sufficiente. A un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido… Se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone possono farti sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire… Straordinario? (Dal film Io & Marley)

Allora, in tutte le mie vite di cane ecco cosa avevo imparato: devi divertirti, ovviamente, ogni volta che puoi trova qualcuno da salvare e salvalo! Lecca quelli che ami! Non essere triste per quello che è successo o arrabbiato per quello che poteva succedere! L’importante è che tu ci sia! Qua la zampa! (Qua la zampa)

La fedeltà di un cane ci insegna che l’amicizia può durare per sempre (Hachiko)

Niente può eguagliare l’esperienza di allevare il tuo primo cane, la gioia di camminare fianco a fianco, all’aria aperta, col tuo migliore amico (Io & Marley)

Peter: “È assurdo, è solo un cane!”. James: “Solo un cane? Solo? Che orribile e mortificante parola. È come dire, non può scalare quella montagna, è solo un uomo. O quello non è un diamante, è solo un sasso. Solo.” (Neverland)

Forse sei stato tu a trovarlo o forse è lui che ha trovato te… chi può dirlo? Era destino! (Hachiko)

Chloe, sono in una brutta situazione! Katie ha portato a casa uno psicopatico dal canile… Non ho nemmeno più un letto, dormo per terra come i cani! (Pets – Vita da animali)

Frasi sui cani dai cartoni animati

Qui c’è qualcosa che non va, o il mio nome è Ugo, e non lo è (Leone il cane fifone)

Non è cane, non è lupo… sa soltanto quello che non è! Se solo capisse quello che è (Balto)

C’è una sola cosa che tutto l’oro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane! (Lilli e il vagabondo)

Gli animali domestici sono costretti a dipendere da noi. Perciò ci perdonano il nostro egoismo. Timidamente ci mostrano una purezza d’animo che noi umani abbiamo perduto (Jirō Taniguchi)

Non sparare! Lei è mia amica! (Belle e Sebastien)

Le più divertenti frasi sui cani

I cani, oltre a essere gli animali più fedeli, definiti per questo i più grandi amici dell’uomo, sanno spesso essere buffi e divertenti. Per questo motivo, nel repertorio di frasi famose dedicate agli amici a quattro zampe, ci sono anche citazioni e aforismi simpatici, che fanno sorridere e risollevano l’umore del lettore. Vediamo alcune delle frasi più ironiche dedicate ai cani:

A vedere certi monumenti su cui i cani fanno i loro bisogni, c’è da credere che i cani siano dei veri esteti. (Jules Renard)

Quanto più conosco gli uomini, tanto più amo i cani. (Madame de Sévigné)

Se pensate che i cani non sappiano contare, provate a mettere tre biscotti in tasca e poi datene a Fido solo due. (Phil Pastoret)

La libertà individuale è la maggiore benedizione per un uomo, per un cane è l’ultima parola della disperazione. (William Lyon Phelps)

Se hai un cane, hai un amico e più diventerai povero, migliore sarà quell’amico. (Will Rogers)

Vorrei conoscere la musica di cui la coda del mio cane batte la misura. (Yvan Audouard)

Puoi dire qualsiasi stupidaggine a un cane, e lui ti restituirà uno sguardo che dice: “Mio Dio, hai ragione! Io non ci sarei mai arrivato”. (Dave Barr)

A volte è difficile capire chi comanda in famiglia: se il marito, la moglie, la suocera o la donna di servizio. Ma il cane, lui, non si sbaglia mai. (Marcel Pagnol)

La religione di un uomo non vale molto se non ne traggono beneficio anche il suo cane e il suo gatto. (Abraham Lincoln)

Se non hai un cane – almeno uno – non c’è necessariamente qualcosa di sbagliato in te, ma ci può essere qualcosa di sbagliato nella tua vita. (Vincent Van Gogh)

In Paradiso si entra per favoritismo. Se si entrasse per merito, tu resteresti fuori ed il tuo cane entrerebbe al posto tuo. (Mark Twain)

Meticolosamente addestrato l’uomo può diventare il miglior amico del cane. (Corey Ford)

La grande gioia di avere un cane è quella di poter fare l’idiota davanti a lui: non soltanto non ti rimprovererà, ma anche lui farà lo stesso. (Samuel Butler)

I cani hanno una sorta di invadente disponibilità dell’anima che allevia le persone che cominciano a rinsecchirsi. (Elias Canetti)

Siete mai entrati in una stanza e avete dimenticato perché ci siete entrati? Io penso che questo sia il modo in cui i cani trascorrono le loro vite. (Sue Murphy)

I cani sono il nostro tramite con il paradiso… sedersi con un cane su di una collina in uno splendido pomeriggio è come tornare all’Eden, dove non fare nulla non era noioso – era la pace. (Milan Kundera)

Il cane lo sa, ma non sa che lo sa. (Pierre Teilhard de Chardin)

Il mio cane come cane è un disastro,

ma come persona è insostituibile. (Johannes Rau)

Frasi sui cani eroi: aforismi famosi

I cani sono animali fantastici. A volte, si dice, sembra manchi loro solo la parola. Ti guardano con quegli occhi che sembrano dirti tutto, abbaiano o guaiscono come a comunicarti qualcosa. Come la storia ci insegna, i cani sanno anche essere dei perfetti eroi: ci sono cani da salvataggio in grado di recuperare persone disperse, altri che sono nuotatori perfetti e diventano “bagnini”, altri ancora che fanno da guida a persone non vedenti o disabili. Il cane è una creatura meravigliosa, vediamo alcune frasi dedicate a questo animale unico:

Signore, lasciami essere metà dell’uomo che il mio cane pensa io sia. (Anonimo)

Non c’è miglior psichiatra al mondo come un cucciolo di cane che lecca il tuo volto. (Anonimo)

Fissa il tuo cane negli occhi e prova ancora ad affermare che gli animali non hanno un’anima. (Victor Hugo)

L’anima di un cane fedele va in Paradiso a raggiungere l’essere che ama. (José Moinaut)

Un cane sa ascoltare, e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell’uomo. (Fabrizio Caramagna)

Il miglior test per la scelta di un cucciolo è quello di guardarsi onestamente allo specchio. (Anonimo)

Il cane è l’unico animale che ha visto il suo dio. (Anonimo)

I cani sono migliori degli esseri umani perché sanno ma non dicono. (Emily Dickinson)

Il mio piccolo cane – un battito di cuore ai miei piedi. (Edith Wharton)

Il più grande amore è quello di una madre; poi di un cane; poi del un cuore di donna. (Proverbio polacco)

Frasi su cani e padroni: un rapporto indissolubile

Chiunque abbia mai avuto e amato un cane, può assolutamente affermare che è il migliore amico dell’uomo. Un vero e proprio amico a quattro zampe, in grado di farci sorridere in qualsiasi momento, di sollevarci l’umore dopo una brutta giornata. Il cane sarà sempre lì, a casa, ad attendere il suo padrone dietro la porta, pronto a scodinzolare al suo ingresso, come se avesse un’anima e dei sentimenti: il suo affetto è leale e sincero. Vediamo le frasi dedicate al cane e al padrone, le migliori scelte da DiLei: